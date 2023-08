Rigassificatore, il circolo Pd di Vado: "Da Toti totale insensibilità verso le preoccupazioni della popolazione e di tanti amministratori"

" Il presidente della Regione ha detto esplicitamente che l’impianto di rigassificazione si farà e nessuno può dire o fare nulla: un atteggiamento di totale insensibilità verso le preoccupazioni della popolazione e di tanti amministratori. La comunità vadese non può essere certo accusata di 'sindrome Nimby': nel nostro 'giardino' ci sono attività strategiche per il Paese, impianti che servono un territorio ampio, imprese che creano ricchezza per l’economia locale; gli amministratori hanno saputo farne opportunità per i Vadesi e mitigarne l’impatto ".

"Di fronte alla previsione, che viene dichiarata sempre dall'Amministrazione Regionale 'senza alternative', di collocare il rigassificatore al largo della costa di Vado, i cittadini esprimono preoccupazione, paura, timore che possa avere un impatto negativo in termini ambientali ed essere esposti ad incidenti gravi. Di queste preoccupazioni ci facciamo anche noi interpreti, come parte di questa comunità - proseguono dal circolo dem - La Regione Liguria ha il dovere di confrontarsi con i cittadini, di rispondere alle preoccupazioni, di rassicurare con fatti e precise garanzie, di dare certezze. In mancanza di queste, il Circolo Pd di Vado non condividerà decisioni imposte dall’alto e non sufficientemente motivate".