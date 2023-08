Magdi Cristiano Allam presenta ad Alassio il suo ultimo libro “Un miracolo per l’Italia”

Venerdì 25 agosto 2023, in Piazza Partigiani ad Alassio, alle ore 21.15, si terrà un incontro pubblico con il noto giornalista Magdi Cristiano Allam, in occasione dell’uscita del suo ultimo libro intitolato “Un miracolo per l’Italia”.

L’evento, patrocinato dal Comune, è un progetto culturale organizzato in collaborazione con Gesco, in un’ottica di sinergia tra l’ufficio cultura e la gestione interna della società partecipata.

“Sono contento di poter ospitare nuovamente l’amico Magdi – dice Marco Melgrati, Sindaco di Alassio, – per una serata di grande informazione contemporanea, che avrà molti spunti di riflessione e approfondimento”.

“Prosegue con questo evento – replica Igor Colombi, amministratore unico di Gesco srl – il nostro intervento in partnership con il Comune nell’ambito dell’offerta culturale per dare alla città importanti occasioni di incontro”.

Al pari della caduta del Muro di Berlino il 9 novembre 1989, che segnò la fine dell'Unione Sovietica, del Mondo bipolare e della “Guerra fredda”, così come gli attentati alle Due Torri Gemelle di Manhattan dell'11 settembre 2001, che segnarono l'apice del successo del terrorismo islamico globalizzato, anche lo stato di emergenza mondiale per ragioni sanitarie, dichiarato il 30 gennaio 2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è uno spartiacque nella nostra Storia contemporanea”.

Magdi Cristiano Allam, nel suo nuovo libro “Un miracolo per l'Italia”, documenta i dati e i fatti che rappresentano correttamente gli eventi salienti vissuti e subiti dagli italiani negli ultimi tre anni. A partire dal tracollo demografico che condanna il popolo italiano all'estinzione, con la prospettiva della nostra sostituzione etnica e islamizzazione.

Magdi Cristiano Allam prende atto che il sistema di potere globalista, intrinsecamente disumano, non è riformabile dall'interno delle sue stesse istituzioni. La soluzione auspicata si ispira alla micro-dimensione dei monasteri benedettini, che dopo il crollo dell'Impero Romano d'Occidente, che era il Mondo globalizzato dell'epoca, costruirono dalle fondamenta l'Europa cristiana. Oggi il traguardo è trasformare l'Italia nel Paese numero 1 al Mondo per la qualità della vita. Siamo consapevoli che, dato il rapporto di forze impari con lo strapotere della grande finanza speculativa che promuove il Nuovo Ordine Mondiale, solo un miracolo potrà farci rinascere come civiltà, salvarci come popolo, riscattarci come Patria. Ebbene, noi crediamo e ci impegniamo affinché il miracolo si realizzi.

Alassio, sempre attenta alle spinte di analisi geopolitica contemporanee, punta ad una serata di riflessione su tematiche di stretta attualità e importanza per tutti. Il libro sarà acquistabile nel corso della serata alassina.