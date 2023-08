“Salviamo la scuola di Bastia”: l’iniziativa benefica della cantina “A Gente de Bastia”

In occasione della Sagra du Burgu, che si terrà dal 24 al 27 agosto, è stato avviato un progetto in favore della scuola primaria di Bastia che rischia la chiusura per mancanza di allievi, principalmente dovuta alla carenza di offerta formativa in orario a tempo pieno o almeno due pomeriggi alla settimana.

In particolare la cantina "A Gente de Bastia", che ha proposto l’iniziativa, devolverà il proprio intero ricavato della Sagra du Burgu 2023 per estendere l’attività formativa ad almeno tre pomeriggi alla settimana.

Le attività, in linea con il Ptof e l’Atto di indirizzo della D.S per i prossimo triennio, saranno svolte da insegnanti o operatori qualificati.