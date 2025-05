Urbe, il consiglio comunale con una mozione chiede che la Badia di Tiglieto diventi fruibile al pubblico

Una mozione per chiedere che il monumento Badia di Tiglieto e aree adiacenti, diventino fruibili al pubblico.

Ad approvarla il consiglio comunale di Urbe chiedendo che vengano avviate trattative con la proprietà per acquisire interamente il bene con lo scopo di promuovere uno sviluppo compatibile con l’obiettivo di prevedere destinazioni di tipo didattico, amministrativo ed economico come scuole forestali ed ambientali, aziende agricole e sperimentali oltre a diventare la sede dell’Ente Parco Beigua.

Il complesso monumentale della Badia di Tiglieto e l’intero territorio circostante era già stato destinato all’Ordine dei Monaci Cistercensi dall’originale volontà testamentale della proprietaria Camilla Salvago Raggi, ed è diventato proprietà del dottor Marcello Venturi in conseguenza della rinuncia degli stessi Monaci. La Badia sino alla prima metà del XX secolo era stata il paese di Tiglieto ed era un insediamento urbanistico unico, dove Comune, Parrocchia, Scuole, ufficio postale abitazioni popolari e padronali stavano all’interno delle mura di un’antica Abbazia.

Dopo un lungo periodo di degrado grazie alla Provincia di Genova, già sul finire del secolo scorso venne avviato il progetto di ristrutturazione del complesso monumentale nella convinzione di un sicuro ritorno socio economico sul territorio.

La partecipazione economica di diversi enti pubblici come la Provincia di Genova, la Regione Liguria, l'ente del Parco del Beigua e la Fondazione Banca Carige per il restauro ed il recupero del Complesso monumentale certi del valore dell’iniziativa e del conseguente rilancio culturale e turistico dell’intera valle. La persistente necessità di un integrale rilancio dell’entroterra ligure attraverso forme ed attività socio- economiche in grado di contenere un esodo sempre più serio ed allarmante. L’attuale stato dei restauri sono giunti a un completamento quasi totale.

E'' stato rilevato dal consiglio comunale di Urbe "la straordinaria importanza storica e culturale dell’intero complesso monumentale e del territorio circostante; la possibilità che la Badia di Tiglieto, prima fondazione Cistercense fuori dalla Francia (1120), assuma un valore sempre più internazionale e di collegamento delle diverse fondazioni del medesimo ordine sparse per l’Italia e l’Europa intera diventando in questo modo un polo d’interesse culturale artistico e religioso sempre di maggiore rilievo. Lo stato attuale del monumento e dell’area naturale circostante che fin d’ora può considerarsi un vero e proprio museo e ben si presta altresì ad attivita culturali di diverso genere ( Spettacoli teatrali, spettacoli musicali, convegni di studi, conferenze, visite guidate, funzioni religiose…); la straordinaria conservazione dell’area e dell’ambiente circostante costituito da una vasta piana alluvionale ricca di emergenze naturali, animali e profondamente segnata dalla presenza di manufatti, cascine ed opere idrauliche di assoluta rilevanza storica, risalenti al XVII secolo e in buon stato di conservazione, tanto che Elena Croce (tra i fondatori di Italia Nostra) definì Badia e il suo circondario 'un pezzo di paesaggio intatto nei secoli'; la centralita della Badia di Tiglieto rispetto al Parco Beigua del quale rappresenta un unicum d’insostituibile pregio storico, architettonico e naturalistico universalmente riconosciuto. La vasta area boschiva ricca di presenze arboree tipica della montagna apenninica e già oggetto di vasti rimboschimenti nei secoli XIX e XX realizzati dalla famiglia Salvago Raggi, che ben si presta ad attività didattiche e sperimentazioni agro-forestali".

La mozione sarebbe nata in quanto era stata rilevata la volontà della nuova proprietà di impedire l’accesso al monumento (espressa con il posizionamento di catene agli accessi veicolari) se non in occasione di rare visite guidate dal Parco Beigua.

"Rilevata la non comune potenzialità dell’insieme, ambientale, storico, paesaggistico che si presta pure ad essere sviluppata quale sede amministrativa di enti locali, didattica ed agricola Rimarcato la forte contrarieta dell’opinione pubblica in merito alle attuali condizioni di quasi totale inagibilità del monumento e dell’area circostante. Tenuto conto che la nuova proprietà facente capo al dott. Marcello Venturi ha posto in vendita il complesso monumentale e l’intera area adiacente. Ritenuto che il complesso monumentale della Badia di Tiglieto rappresenta un patrimonio storico, architettonico e ambientale di indiscutibile importanza non solo per il Comune di Tiglieto, l’intera Valle Orba, la Valle Stura, Valle Leira e costituisce un valore aggiunto sul piano dello sviluppo turistico dell’intero comprensorio".

Lo scorso 31 agosto 2024 si è svolto un convegno che ha suscitato un forte interesse tra gli studiosi e ha visto l’attiva partecipazione delle Amministrazioni Comunali della Valle Orba, Valle Stura e dell’Unione di Comuni S.O.L.

Il comune ha quindi richiamato l’attenzione della Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova, l'ente Parco Beigua, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Genova, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, il Ministero della cultura, "affinché l’intero complesso monumentale Badia di Tiglieto possa diventare interamente fruibile in quanto bene pubblico di rilevanza internazionale".