Visita alla Necropoli con Ingauna Fox, la volpina archeologa con origini di Albenga

I volontari del Gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio organizzano sabato 26 agosto alle 18:00 una visita speciale dedicata ai bambini per visitare insieme la Necropoli Romana di Viale Pontelungo, il sito archeologico dove è stato trovato il Piatto Blu. I bambini saranno accompagnati dalla simpatica figura di Ingauna Fox, una volpina archeologa originaria di Albenga e dai suoi aiutanti amanti della storia e della cultura.

Ingauna Fox è un progetto ideato per i bambini, per avvicinarli alla storia della città di Albenga e alle sue bellezze nascoste attraverso giochi e visite dedicate. L'evento prevede una prima parte che si svolgerà presso il sito archeologico della Necropoli con la visita ai monumenti e attività di approfondimento sulla storia di Albenga e sui riti funerari degli Antichi Romani. A seguire, i gruppi si sposteranno nel centro storico per una caccia fotografica ai dettagli degli edifici storici: una bella sfida che prevede al termine anche dei piccoli premi per i migliori "cacciatori"!

L'evento inizierà alle ore 18:00 presso la Necropoli Romana di Viale Pontelungo sita in Viale Pontelungo 59A. Il punto sarà segnalato anche dalle bandiere del FAI e dal banchetto di accoglienza. Si prega di arrivare qualche minuto prima per organizzare la divisione dei gruppi. La fine delle attività è prevista intorno alle ore 19:45.

Ingauna Fox è un evento dedicato ai bambini a partire dai 7 anni e per partecipare è prevista la prenotazione. Ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto per tutta la durata dell'evento.

I contributi per partecipare sono a partire da 10 € (1 adulto + 1 bambino) o 15 € (1 adulto + 2 bambini), oppure per gli iscritti FAI da 8 € (1 adulto + 1 bambino) o 12 € (1 adulto + 2 bambini).

Per prenotare o ottenere maggiori informazioni basta scrivere alla mail albenga@faigiovani.fondoambiente.it oppure telefonando al numero + 39 338 740 5560 (Alice).

Il progetto “Ingauna Fox” è nato da un’idea di Chiara Dodero, contiene i contributi testuali e grafici di Daniele Zangari, Lara Caruso e Massimiliano Luca ed è stato realizzato in collaborazione con Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona e il Gruppo FAI Giovani Albenga-Alassio.