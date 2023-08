Corsa contro il tempo per la variante alla passeggiata a mare di via Nizza da fare entro il 2024

Incontro tecnico questa mattina tra l'assessore Lionello Parodi, i tecnici del Comune e Autorità di sistema portuale sulla variante che dovrà essere apportata alla passeggiata a mare di via Nizza. I lavori, in ritardo di due anni per l'aumento dei costi dovevano partire a ottobre ma l'avvio dei cantieri previsto slitterà a novembre.

A causa di un aumento dei costi la passeggiata è stata rivista con delle modifiche che dovranno essere apportate in variante al progetto, restando nei 4 milioni di finanziamento. Le modifiche riguardano la lunghezza e la sopraelevazione. la passeggiata non sarà solo a raso sul mare, come nel progetto iniziale e in alcuni tratti verrà soprelevata a quasi un metro di altezza per proteggerla dalle mareggiate (all'altezza delle scuole XXV Aprile e dal campetto Maracanà sarà quasi a un metro di altezza sul mare) con eliminazione del tratto a Zinola.

La passeggiata sarà dal tratto dal Rio Quattro stagioni sino al Rio Molinero, dagli ex Solimano; dal Rio San Cristoforo sino al Mercatò e da campetto Maracanà alla passeggiata dei giardini Isola della Gioventù dalle Scuole XXV Aprile).

Il legno della pavimentazione avrà spessore dimezzato, , da 4 a 2 centimetri, e la struttura in acciaio per la palificazione sarà sostituita da una più semplice. "Stiamo lavorando alla passeggiata di via Nizza e questa mattina ci sono stati dei passaggi tecnici per andare in variante – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi – e fare le modifiche. Ci saranno dei piccoli aggiustamenti e il ministero competente, in via informale, ha confermato il finanziamento ma i lavori dovranno essere conclusi entro il 2024”.