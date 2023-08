Zuccarello, l’incendio è spento. Il sindaco Paliotto: “Grazie a tutti, grande sensibilità e senso civico” (FOTO e VIDEO)

È stato ufficialmente spento stamani, mercoledì 23 agosto, l’incendio divampato nel territorio di Zuccarello lunedì 21 agosto, verso il confine con la frazione di Martinetto (Cisano sul Neva), non lontano dalla cava e dall'area di addestramento cani.

Dal sindaco Claudio Paliotto, unitamente all’Amministrazione comunale e alla comunità di Zuccarello il sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati nelle attività di spegnimento del rogo e di bonifica dell’area interessata. “Ringraziamo tutti per il gran Lavoro fatto e per aver salvato il patrimonio boschivo della vallata – afferma il primo cittadino -. La grande partecipazione mette in evidenza la grande sensibilità e il senso civico di uomini e donne che contribuiscono a tutelare i nostri territori e il patrimonio ambientale, con la fatica, la dedizione, mettendo a rischio anche la propria incolumità”.

“L’incendio è stato domato grazie a un cospicuo numero di forze che hanno operato instancabilmente – prosegue -: Protezione Civile di Albenga, Arnasco, Ceriale, Plodio, Villanova d’Albenga, Savona, Calice, Cisano, Andora, Garlenda, Laigueglia, Quiliano, Boissano, Vado, Finale, gruppo intercomunale Valli Carrettesche (Aib Zuccarello, Castelbianco, Erli, Nasino, Balestrino, Castelbianco, Castelvecchio); Gruppo Alpini di Savona; Centrale Operativa di Genova Vigili del fuoco unitamente a tutti i facenti parte del corpo e volontari intervenuti; i Dos che hanno coordinato le operazioni sia via cielo che via terra; piloti dei due Canadair e dell’elicottero regionale ligure; Icose per la fornitura di acqua; le attività di Zuccarello per le vivande; Carabinieri; Carabinieri forestali; Polizia locale. Grazie davvero a tutti”, conclude Paliotto.