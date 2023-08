Fine settimana di letteratura a Finalmarina: a "Un libro per l'estate" gli autori Guido Olimpio e Michele Vaccari

Sarà un ultimo fine settimana di agosto denso di appuntamenti nella cornice di piazza San Giovanni davanti all'omonima basilica di Finalmarina per la ventitreesima edizione di "Un Libro per l'Estate", la rassegna culturale e letteraria organizzata dall'Associazione Centofiori.

Mentre la giornata di domenica sarà dedicata a un incontro "locale" di cui parleremo in seguito, venerdì 25 e sabato 26 saranno protagonisti, in entrambi i casi dalle 21.15, il giornalista Guido Olimpio col romanzo "La danza delle ombre. Spie, agenti e molti segreti" e l'autore genovese Michele Vaccari con il suo "Buio padre".

Il primo libro, nato dalla penna di uno dei più preparati giornalisti investigativi, si presenta come un romanzo internazionale sul mondo delle spie, degli agenti sotto copertura, dei segreti che (forse) è meglio non conoscere. Non è una storia dello spionaggio, bensì una galleria di personaggi, di figure misteriose, di casi irrisolti ma anche di ingenuità, di sfide impossibili, di astuzie maldestre. E' il racconto di chi all’arte dello spionaggio si è dedicato, figure fondamentali sempre, dalla Guerra Fredda al devastante conflitto in Ucraina, dal quale usciranno vicende che al momento non possiamo prevedere, ma solo immaginare. Storie che stanno un gradino sotto e uno sopra la fiction, la fantasia, i gadget di James Bond.

Vaccari ambiente invece il suo libro in un immaginario borgo sperduto tra i monti liguri e i loro boschi, Crinale, dove i suoi giovani abitanti sembrano condannati a vivere un futuro privo di slanci: così è anche per Vinicio, Raul, Adamo e Dafne, morsi ognuno da sogni, frustrazioni e disagi. Quando l’ultima segheria chiude e il padre di Vinicio perde il lavoro, la sua famiglia si vede costretta a trasferirsi. Per salutarlo, gli amici del ragazzo organizzano una festa in una chiesa sconsacrata che custodisce un terribile segreto risalente a centinaia d’anni prima. Quella stessa notte scoppia un temporale che si tramuta in un’alluvione biblica: dalla grande montagna si stacca una costola di roccia, e precipitando nel torrente crea un’onda di fango che travolge il borgo. Dal mattino seguente, i padri del paese iniziano a manifestare dei comportamenti strani: c’è chi di notte si aggira per casa come un fantasma, chi intona canti nel cimitero, chi stipa l’auto di armi come per prepararsi al giorno del giudizio. I quattro amici, allarmati, si mettono a indagare intorno al mistero, e scoprono che alla radice della degenerazione dei genitori c’è qualcosa che si cela oltre la frattura apertasi nel cuore di Montebuio durante il nubifragio, e che adesso reclama vendetta. Rivisitando il romanzo d’avventura in chiave nera, senza rinunciare alla lingua immaginifica che lo contraddistingue, Michele Vaccari intesse una storia di formazione ricca di colpi di scena, narrando le disillusioni dei giovani d’oggi attraverso un racconto ammantato di un’atmosfera fiabesca, gotica e soprannaturale che mette i brividi.