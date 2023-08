Venduta l'ex centrale del latte di Savona in corso Ricci, era all'asta da anni

Sono tre i nuovi proprietari degli immobili dove anni fa si produceva il Latte Mù, ricordo di molti savonesi. L'ex centrale è stata acquistata da una società vicina alla Coop, la parte dove si trovavano gli uffici invece da due soggetti privati.

Con la vendita dell'immobile si chiude così, in via definitiva, la storia dell'ex centrale del latte all'asta ormai da anni, passata dall'essere una realtà imprenditoriale di successo al fallimento una decina di anni fa. L'ex centrale, si estende su una superficie lorda complessiva di 5 mila 233 metri quadrati, ed è stata oggetto oggetto di almeno quattro tentativi di vendita da quando lo stabilimento di confezionamento del latte ha chiuso. Al suo interno erano rimaste tutte le attrezzature, dai silos di stoccaggio del latte ai macchinari per il confezionamento in tetrapack, i laboratori per l'analisi del prodotto e le celle frigo con tanto di fusti in acciaio per il trasporto del latte.

Lo stabilimento era nato nel 1948 da una cooperativa di piccoli produttori e di latterie della città e a partecipazione municipalizzata. L'azienda era poi decollata negli anni Settanta, sotto la direzione di Giuseppe Viale. In quel periodo il marchio del Latte Mu, Latte Savona e Panna Delys erano in vendita in gran parte d'Italia, in regioni come Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia, Trentino e Valle D’Aosta. Nel 1988 c'era stata la ristrutturazione e il successo era durato fino ai primi anni del 2000.

Poi intorno al 2006, con investimenti sbagliati come quello dell'acquisto di You Vita, è iniziato il declino. Finita in concordato preventivo nel 2012 e poi nel mirino della Procura della Repubblica, con il rinvio a giudizio l’ex consiglio di amministrazione e l’ex collegio sindacale per bancarotta, nel 2014 nell’ex sede del Centro Latte si era insediata la società Italia Food che aveva utilizzato una parte degli impianti per produrre la base impiegata nel gelato industriale.

Un'attività imprenditoriale che aveva avuto vita breve. Nel 2015 il ramo d'azienda è stato venduto alla Centrale del Latte di Alessandria e Asti e rilevata la rete di vendita e il marchio Latte Mù. L'ex centrale che poi è però finita all’asta.