Boselli-Alberti, rinnovato il progetto Agorà con didattica mista per gli studenti delle serali

L'Ufficio scolastico regionale proroga il progetto Agorà del Boselli-Alberti di via Don Bosco. Il progetto è pensato per gli studenti delle scuole serali dell'istituto pubblico che frequentano i corsi Afm e Cat rivolti alla formazione di ragionieri e geometri.

Il rinnovo del progetto da parte dell'Ufficio scolastico regionale è un importante riconoscimento per il Boselli-Alberti che quest'anno, per le scuole serali, ha diplomato 28 adulti tra ragionieri e geometri, due dei quali diplomati con 110 e lode e 110. Una scuola pubblica che oltre alla formazione dei ragazzi dedica molta attenzione alla formazione degli adulti sfruttando anche gli strumenti forniti dalla tecnologia.

Per gli studenti delle tre classi dei corsi serali, provenienti da varie zone che vanno dalla Val Bormida all'estremo Ponente, passando per la provincia di Genova, è prevista un'organizzazione delle lezioni mista, con i giorni dal martedì al giovedì in classe e gli altri due con lezioni a distanza.

"Molti studenti dei nostri corsi serali vengono da zone lontane – spiega la dirigente Laura Tasso – in genere sono persone che lavorano e che vanno aiutate nel frequentare le lezioni. Per questo abbiamo adottato la formula mista. Le lezioni sono organizzate su moduli più corti e i 10 minuti vengono poi recuperati con uscite didattiche il sabato che per i ragionieri possono essere visite in azienda e per i geometri uscite per le rilevazioni".

Il Boselli-Alberti, per gli studenti stranieri delle serali applica inoltre la valutazione crediti in ambito scolastico, ma riconoscendo anche il percorso professionale abbinato a determinate materie.

Con i finanziamenti ottenuti dal Pnrr l'istituto potrà avere una serie di strumenti innovativi per la formazione di ragionieri e geometri, dalle aule multi tecnologiche e multimediali e isoftware di ultima generazione per la progettazione fatta dai geometri, quelli di scrittura o i gestionali usati dai ragazzi dell’indirizzo turistico.