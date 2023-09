"Ciao, mi chiamo Riccardo e ho appena acquistato un nuovo iPhone provenendo da uno Xiaomi. Vorrei sapere se fosse possibile spostare le chat WhatsApp da Android a iPhone 13 senza perdere le conversazioni preesistenti".

Ciao Riccardo, trasferire le chat di WhatsApp da Android a iPhone, o viceversa, oggi è molto meno complicato che qualche anno fa. Sebbene, tra Apple, Google e Meta, non sia stato ancora trovato un accordo per creare un unico sistema di backup e ripristino delle chat, fortunatamente spostare WhatsApp da Android a iPhone è possibile e anche piuttosto semplice. In questo articolo ti mostreremo 3 semplici soluzioni per completare il trasferimento in modo sicuro e veloce.

Parte 1. Come creare e ripristinare un backup di WhatsApp.

Parte 2. Trasferire le chat WhatsApp su iPhone con iCareFone Transfer.

Parte 3. Trasferire chat WhatsApp da Android a iPhone con “Passa a IOS”.

Parte 4. Esportare chat WhatsApp da Android a iPhone tramite e-mail.

Parte 1. Come creare e ripristinare un backup di WhatsApp

Prima di imparare come trasferire chat WhatsApp da Android a iPhone è fondamentale eseguire il backup delle conversazioni recenti per poi poterle ripristinare in tutta tranquillità.

Come creare un backup di WhatsApp su iPhone

1. Apri WhatsApp.

2. Tocca l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra.

3. Tocca Chat e backup.

4. Tocca Backup chat.

5. Seleziona l'opzione di backup. Puoi eseguire il backup su iCloud o su un dispositivo di archiviazione locale.

6. Tocca Esegui backup ora.

Come creare un backup di WhatsApp su Android

1. Apri WhatsApp.

2. Tocca l'icona a tre punti in alto a destra.

3. Tocca Impostazioni.

4. Tocca Chat e backup.

5. Tocca Backup chat.

6. Seleziona l'opzione di backup. Puoi eseguire il backup su Google Drive o su un dispositivo di archiviazione locale.

7. Tocca Esegui backup ora.

Come ripristinare un backup di WhatsApp

1. Disinstalla WhatsApp dal tuo telefono.

2. Installa nuovamente WhatsApp.

3. Quando ti viene chiesto se desideri ripristinare un backup, tocca Ripristina backup.

4. WhatsApp ripristinerà le tue chat, i file multimediali e le impostazioni dal backup.

Parte 2. Trasferire le chat WhatsApp su iPhone con iCareFone Transfer

La soluzione migliore per trasferire le chat di WhatsApp da Android a iPhone è iCareFone Transfer, in grado di completare il passaggio in maniera semplice, senza nessuna perdita di dati o necessità di formattare l’iPhone. È semplice, veloce e le chat importate si andranno ad unire alle conversazioni già esistenti, per cui non ci sarà nessuna sovrascrittura.

Ecco i punti chiave di iCareFone Transfer:

· Sposta le chat WhatsApp da iPhone ad Android.

· Sposta le chat WhatsApp da Android ad iPhone

· Unisce vecchi e nuovi messaggi di WhatsApp.

· Trasferisce o ripristina selettivamente dati WhatsApp.

· Backup o ripristino con un clic di WhatsApp, WhatsApp Business, GBWhatsApp, Kik, Viber.

· Ripristina dati dal backup di Google Drive e iCloud.

· Esporta backup WhatsApp, WhatsApp Business, GBWhatsApp in HTML.

Guida passo-passo: come spostare WhatsApp da Android a iPhone

1. Scarica, installa e avvia iCareFone Transfer su Windows o Mac.

2. Collega Android come sorgente e iPhone come destinazione. Abilita il debug USB su Android e inserisci il passcode sul melafonino.

3. Clicca [Trasferisci] e poi [Continua]. Prima puoi fare un backup.

4. Effettua il backup WhatsApp su Android e poi clicca [Continua]. Attendi il trasferimento dati.

5. Verifica l'account WhatsApp su Android inserendo il numero di telefono e il codice ricevuto.

6. Su iPhone, effettua l'accesso a WhatsApp e poi clicca [Accesso]. Assicurati di avere spazio sufficiente.

7. Disattiva "Trova il mio iPhone" e attendi il ripristino automatico delle chat WhatsApp su iPhone.

8. Al termine, quando vedi "Trasferimento riuscito", riavvia l'iPhone per utilizzare WhatsApp con le chat trasferite.

Se stai pensando di passare da Android a iPhone, l'app Passa a iOS di Apple può semplificare il trasferimento dei dati. Vediamo in che modo.

Questa app gratuita disponibile su Play Store serve per migrare contatti, foto, video e altri contenuti dal vecchio smartphone Android al nuovo iPhone.

Prima di utilizzarla però è bene sapere che Passa a iOS richiede di resettare completamente l'iPhone, cancellando qualsiasi dato già presente.

Inoltre, Passa a iOS non è in grado di ripristinare il backup iCloud o iTunes. Perciò, se desideri trasferire WhatsApp da Android a iPhone tramite questa soluzione, assicurati che sia la scelta giusta per te.

Se non ti senti sicuro di utilizzare questa app, tieni presente che con Tenorshare iCareFone Transfer, puoi trasferire WhatsApp da Android a iPhone (o viceversa), senza formattazione o perdita dei dati.

1. Assicurati che entrambi i dispositivi siano carichi e connessi alla stessa rete Wi-Fi.

2. Sul nuovo iPhone, segui la configurazione iniziale e scegli "Migra dati da Android".

3. Sul tuo Android, installa l'app "Passa a iOS" e inserisci il codice visualizzato sull'iPhone.

4. Seleziona i contenuti da trasferire sul tuo Android.

5. Tieni i dispositivi vicini e connessi fino al completamento del trasferimento.

6. Una volta completato il trasferimento, configura il nuovo iPhone e verifica che tutti i dati siano stati trasferiti correttamente.

7. Reinstalla le app necessarie dall'App Store.

8. Musica, libri e PDF devono essere trasferiti manualmente.

Parte 4. Esportare chat WhatsApp da Android a iPhone tramite e-mail

Se non hai altri modi per trasferire le conversazioni WhatsApp da Android a iPhone, l'esportazione via e-mail può essere un'opzione, seppur molto limitata. Si tratta di un tentativo "estremo" in quanto le chat esportate non potranno essere importate nelle conversazioni esistenti di WhatsApp, ma solo visualizzate come file di testo. Inoltre, il processo richiederà del tempo, dal momento che sarà necessario esportare singolarmente tutte le chat. Insomma, se non hai alternative migliori, l'esportazione via e-mail può aiutarti a trasferire almeno parzialmente le conversazioni da Android a iPhone.

Ecco come trasferire le chat di WhatsApp da Android a iPhone tramite e-mail:

· Sul tuo telefono Android, apri l'app WhatsApp.

· Vai su Impostazioni > Chat > Esporta chat.

· Seleziona "E-mail" come destinazione.

· Inserisci l'indirizzo e-mail a cui desideri inviare le chat.

· Seleziona se desideri allegare o meno i media alla chat.

· Tocca "Esporta".

· Su iPhone accedi alla e-mail e scarica il file di testo contente la conversazione.

Conclusioni

Caro Riccardo, speriamo di averti fornito tutte le informazioni necessarie su come trasferire le conversazioni di WhatsApp da Android a iPhone. Escludendo a priori il trasferimento tramite e-mail, che andrebbe utilizzato solo in casi estremi, rimangono due soluzioni affidabili. Puoi utilizzare l'applicazione ufficiale Passa a iOS, qualora tu sia certo di dover configurare l'iPhone come nuovo senza possibilità di recuperare il backup. In alternativa, se non vuoi perdere i dati attualmente presenti su iPhone, puoi pensare di spostare le chat di WhatsApp da Android a iPhone utilizzando l'eccellente Tenorshare iCareFone Transfer. Con questa opzione, non solo conserverai le tue chat esistenti su WhatsApp, ma avrai anche la possibilità di unirle alle conversazioni preesistenti sul tuo iPhone.