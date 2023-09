“Alta Via – Storie di cielo, terra e mare”, a Pietra applausi per la proiezione sul Pontile Marinai d’Italia (FOTO)

È andata in scena ieri sera, nella splendida e suggestiva location del Pontile Marinai d’Italia a Pietra Ligure, la proiezione del docufilm “Alta Via – Storie di cielo, terra e mare”.

L’iniziativa, patrocinata e sostenuta dai Comuni di Pietra Ligure, Magliolo, Giustenice e Tovo San Giacomo, è stata organizzata dall’Associazione ILM in collaborazione con l’Associazione Pulp in Valmaremola.

Con un altro evento speciale, animato dalle musiche suggestive di followtheriver e presentato dall’attrice genovese Marzia Gallo, è approdato per la seconda volta a Pietra Ligure, dopo l'anteprima nazionale al teatro Moretti di inizio giugno, il docufilm che racconta in modo magistrale ed emozionante il viaggio lungo l’Alta Via dei Monti Liguri accompagnando alla scoperta di questo particolare territorio.