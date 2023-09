No al rigassificatore, il consigliere Abate ha pronta una mozione: "Anche Celle prenda una posizione contraria"

"Tenuto conto che in un territorio come quello del vadese dove vi sono già altri insediamenti industriali l'impatto ambientale dovuto alla nuova presenza di un rigassificatore è notevole in termini di inquinamento - puntualizza - Basti pensare che la nave in questione per funzionare brucia circa 100 tonnellate di combustibile fossile ogni giorno; utilizzerà acqua di mare per raffreddare i processi di conversione nell’ordine di 18.000 metri cubi l’ora e che a sua volta la stessa dovrà essere sterilizzata con l’ausilio di prodotti chimici prima della reimmissione nell’ambiente, andando potenzialmente a comprometterne la biocenosi marina di tutta la costa e la adiacente area marina protetta di Bergeggi. Di non meno importanza la negativa ricaduta sul settore turistico, come espresso dalle categorie commerciali e dagli imprenditori del settore che operano sul territorio".