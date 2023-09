Politica |

Rigassificatore, Cairo in Comune chiede di partecipare alla riunione col commissario Toti

Il gruppo di opposizione ha inviato una lettera al sindaco Lambertini

Progetto rigassificatore: il gruppo di opposizione Cairo in Comune chiede al primo cittadino Paolo Lambertini di poter prendere parte all'incontro del prossimo 7 settembre tra il commissario governativo Giovanni Toti e l'amministrazione comunale. "Secondo il sindaco Lambertini gli incontri pubblici non servono - spiegano i consiglieri Giorgia Ferrari e Silvano Nervi - cosi abbiamo chiesto di partecipare alla riunione in modo tale da acquisire elementi e dettagli da riferire ai cittadini cairesi. Attendiamo la risposta".

Redazione

