Rigassificatore, Toti: “Migliorare il progetto è legittimo ma soffiare sulle paure non ha dignità, che lo facciano i partiti è vergognoso” (VIDEO)

"Chiarire i dubbi è giusto, migliorare il progetto è legittimo, ma soffiare sul vento delle paure e sull’ignoranza legittima dei cittadini è qualcosa che non ha davvero senso, non ha dignità. Che lo facciano alcuni partiti che hanno governato questo Paese e ambiscono a governarlo, è vergognoso".

Non usa mezzi termini il commissario e presidente della Regione Giovanni Toti a margine della presentazione del Salone Nautico 2023, sul progetto del rigassificatore e la nave offshore che verrà posizionata a 4 km dalla costa di Vado, 2.9 da Savona. Con il tracciato che si collegherà alla rete nazionale che attraverserà i comuni di Quiliano (previsti anche sul territorio due nuovi impianti), Altare, Carcare e Cairo Montenotte.

"Quello che stiamo facendo e qualcosa che serve all’Italia, alla Liguria, a Savona, al paese in generale, se ci sono dubbi, perplessità, è giusto chiarirle fino in fondo. Siamo qua ovviamente per farlo, ma non solo noi, il Governo, Snam che è l’ente attuatore e non è la Regione - ha detto Toti - Noi stiamo agevolando ciò che è stato pensato dal Governo Draghi quando Cingolani era Ministro dell’Energia, che era stato pensato quando imprese e famiglie soffocavano per il costo eccessivo delle bollette. Un paese serio vuole evitare questo".

"Chiaro che occorre dare certezze a tutti i cittadini che non ci sono rischi e sottolineo ancora una volta perché qualcuno fa finta di non capire, questo processo di autorizzazione del rigassificatore di Savona a differenza di quelli di Piombino e Ravenna passerà per una valutazione di impatto ambientale ministeriale, cosa che i commissari Bonaccini e Giani non hanno fatto perché la legge non lo prevaleva e avrà così garanzie in più - precisa il commissario - Ricordo a tutti che il rigassificatore di Panigaglia è attivo dagli anni 70 accanto a Porto Venere e alle Cinque Terre ed è in banchina e non in alto mare".