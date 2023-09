Treni, l'assessore regionale Sartori risponde al Pd: "Il monitoraggio dei disservizi avviene quotidianamente"

“E’ un monitoraggio quotidiano quello svolto sugli eventuali disservizi nel trasporto ferroviario dagli uffici regionali e dai controllori a questo dedicati e che viaggiano sui treni liguri per rilevarne la qualità e l’affidabilità. Quando riscontrate, in modo puntuale, le situazioni di anomalia o difformità vengono contestate all'azienda e sono oggetto di penale, secondo quanto riportato nel Contratto di servizio (allegato 7). I disagi sono inoltre oggetto di bonus per i pendolari, in possesso di abbonamento mensile o annuale, condivisi con i comitati degli utenti e le associazioni dei consumatori, come deliberato dalla giunta regionale nel 2018 contestualmente all’avvio del nuovo contratto di servizio vigente.

Così l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori in merito alla polemica sollevata dal Partito Democratico.

“Sulla stazione di Ventimiglia – aggiunge Sartori – è al lavoro un tavolo specifico con Rfi e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per monitorare costantemente l’avanzamento del progetto. Ricordo inoltre che abbiamo inviato nota di sollecito e puntuale riscontro alla richiesta di riduzione dei tempi di adeguamento della stazione della città di confine alla tensione italiana, consapevoli della necessità di accelerare nella realizzazione del progetto”.