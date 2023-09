Intervento dei militi della Croce Bianca locale a Savona, in via Mignone, intorno alle 19 di stasera (6 settembre, ndr) per un investimento pedonale. Vittima una signora di circa 70 anni che è stata travolta da un'automobile.

Sul posto, oltre ai soccorritori che hanno trasportato in codice giallo la vittima al San Paolo di Savona senza l'accompagnamento dell'automedica, sono intervenute anche le forze dell'ordine per verificare la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.