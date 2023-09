Lombardia e Messico: prospettive di crescita

Un Oceano separa la Repubblica messicana dalla Lombardia, ma un mare di opportunità si presenta all'orizzonte. Gli Stati messicani, per tramite del Consolato Generale del Messico in Italia, ci rivolgono un semplice richiesta: made in Italy.

Con questo spirito, Confimi Insubria, l'Associazione Agire in Comune e l'Associazione Mexico per Tutti, con il patrocinio di Regione Lombardia, del Comune di Busto Arsizio e del Consolato Generale del Messico, hanno organizzato un festa di colori, cultura, musica e sport sudamericani: nel vecchio cuore economico della Manchester d'Italia, venerdì 8 e sabato 9 settembre andrà in scena la Festa Nazionale del Messico, unico evento nel Nord Italia e onorato dalla presenza del Console Ecc. Maria de los Angeles Arriola.

Accanto agli aspetti più ludici propri della festa, si terrà anche un Importante Incontro pubblico con le rappresentanze imprenditoriali del territorio, le Autorità messicane e le Istituzioni regionali e locali, finalizzato a presentare il programma di apertura del mercato messicano alle eccellenze imprenditoriali lombarde e italiane.

Interverranno, tra gli altri, il Vice Presidente di Regione Lombardia Marco Alparone, l’Assessore Regionale alla Cultura Francesca Caruso, i Parlamentari Andrea Pellicini e Andrea Mascaretti il Sindaco di Busto Emanuele Antonelli, il Consigliere Regionale Giuseppe Martignoni e il Presidente di Confimi Industria Lombardia Francesco Ferrari.