Scuola e territorio: la Fondazione De Mari CR Savona pubblica tre bandi per sostenere educazione e benessere nella provincia di Savona

La Fondazione De Mari CR Savona rinnova il proprio impegno a favore del mondo scolastico attivando tre bandi rivolti agli istituti della provincia, con l’obiettivo di sostenere la qualità dell’offerta educativa e promuovere il benessere delle comunità scolastiche.

Tra questi, Improve Your English at School, nato nel 2022 con il nome di Early English at School, è dedicato al potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere. Dal 2025 il bando si rivolge alle scuole della provincia con esclusione della città di Savona, inserita nel progetto “Città dell’Educazione” promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo (per saperne di più, visita il sito

https://www.fondazionedemari.it/improve-your-english-at-school-2026/



Segue Scuola come casa, attivo dal 2023, che sostiene progettualità capaci di valorizzare le potenzialità di studenti e studentesse e di rafforzare il ruolo della scuola come spazio di crescita e inclusione. Anche in questo caso, a partire dal 2025, restano escluse le scuole del capoluogo (per saperne di più, visita il sito

https://www.fondazionedemari.it/scuola-come-casa-2026/



Infine, La scuola ti ascolta, attivo dal 2022, è il bando dedicato ai servizi di ascolto e supporto psicologico per studenti, insegnanti e famiglie, con un’attenzione particolare alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere. Proprio su questo fronte si registra la principale novità del 2026: il bando torna infatti ad aprirsi anche alle scuole della città di Savona, ampliando la platea dei beneficiari e rafforzando l’azione della Fondazione su un tema sempre più centrale per il sistema educativo (per saperne di più, visita il sito

https://www.fondazionedemari.it/la-scuola-ti-ascolta-2026/ )



Tre strumenti distinti ma complementari, che confermano l’attenzione della Fondazione De Mari verso la scuola come luogo strategico per lo sviluppo culturale e sociale del territorio.