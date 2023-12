Cordoglio dal mondo politico per la scomparsa di Silvano Montaldo: "Grande persona e serio professionista"

L'improvvisa scomparsa di Silvano Montaldo, assessore esterno nel comune di Laigueglia, ha lasciato nello sgomento il mondo politico savonese e ligure.

"Con Montaldo se ne va una grande persona e un serio professionista che negli anni si è più volte messo a disposizione della nostra regione ricoprendo, con serietà e competenza, diversi incarichi istituzionali nel ponente ligure. In questo momento – dichiara il presidente della Regione Giovanni Toti – le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità di Laigueglia".

"La notizia della prematura scomparsa di Silvano Montaldo è giunta come un fulmine a ciel sereno e mi rattrista molto - aggiunge Roberto Pizzorno, segretario provinciale Udc Savona - Ci eravamo incontrati una ventina di giorni fa, insieme ad alcuni esponenti del centrodestra, per fare il punto sulle prossime elezioni amministrative ed in particolare sul comune di Albenga. Silvano si era dato disponibile a dare il suo contributo. Era una persona seria, schiva, riservata ma anche molto determinata. Un uomo che ha dato molto alla politica della nostra provincia. Un buon amministratore ed un bravo professionista. L’Udc provinciale savonese si unisce al dolore dei famigliari in questo triste giorno".

"Siamo vicini al dolore della famiglia e dell’amministrazione comunale - questo il cordoglio da parte dell'Anci Liguria - Silvano faceva parte della grande famiglia di Anci Liguria da tanto tempo. In passato, era anche stato Sindaco nel suo Comune, Laigueglia, Vicepresidente della provincia di Savona e assessore al Bilancio del comune di Savona". Il direttore Pierluigi Vinai aggiunge: "Perdiamo un uomo di grande intelligenza, competenza e generosità: qualità che ha sempre messo al servizio di tutte le autonomie locali liguri".

Anche il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, appena raggiunto dalla notizia ha voluto esprimere il proprio sbigottimento e la propria tristezza, ricordando i suoi trascorsi politici e amministrativi: "Ho avuto personalmente modo e occasione di confrontarmi, anche intensamente, in molte occasioni con Lui, nei ruoli che ha ricoperto, tra i quali ricordo, in questo momento in particolare, quello di vicepresidente della nostra Provincia dal 2011 al 2014, preceduto da quello di assessore dal 2009".

"Uomo professionista e amministratore di grande preparazione, impegno e tenacia, con il quale ancora nelle scorse ore ci siamo sentiti per lavorare a uno dei temi più importanti dell'amministrazione e della politica del nostro territorio - aggiunge il numero uno di Palazzo Nervi - Lo ricordo e ricorderò con grande stima e sono personalmente nel mio piccolo vicino ai Suoi Cari in questo tristissimo momento".

Anche la segreteria provinciale della Lega, attraverso il segretario Sara Foscolo e il deputato Francesco Bruzzone, ha portato le proprie condoglianze: "Siamo sconvolti per la notizia della prematura scomparsa di Silvano Montaldo, un uomo di straordinaria intelligenza e un politico capace. Con lui se ne va un pezzo della storia e della politica savonese. Ci uniamo al dolore dei suoi familiari e dei suoi cari".

"Oggi io ho perduto un caro amico e tutti noi un uomo di grande valore umano, politico e professionale - ha dichiarato Mauro Demichelis, sindaco di Andora - Sono profondamente addolorato per la comparsa di Silvano Montaldo e vicino ai famigliari per l’immensa perdita subita. La vita mi ha concesso di averlo, fin da giovane, come amico, punto di riferimento per riflessioni politiche e modello per l’equilibrio, la concretezza di azione e per la capacità di dare contenuti risolutivi ai progetti che gli erano affidati. Lo saluto con gratitudine, consapevole del grande vuoto che lascia nella vita personale, sociale e professionale ligure".