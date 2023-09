Laigueglia, lunedì 11 settembre l'ultimo saluto a Silvano Montaldo

Si terranno lunedì 11 settembre, alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale San Matteo in Laigueglia, i funerali di Silvano Montaldo. Domenica 10 settembre, invece, alle ore 19.00 presso l'Oratorio Santa Maria Maddalena, sarà recitato il Santo Rosario.

L'attuale assessore esterno al bilancio nella giunta del sindaco laiguegliese Giorgio Manfredi è scomparso improvvisamente all'età di 66 anni. Noto commercialista e revisore dei conti, ha svolto tutti i ruoli nel comune di Laigueglia: è stato infatti sindaco in due mandati dal 1995 al 2004 oltre a svolgere il ruolo in passato di consigliere comunale e assessore.

"Oggi io ho perso un amico, la società ha perso una persona seria e sempre disponibile con tutti, il paese di Laigueglia un amministratore capace e di grande esperienza - il commosso ricordo del primo cittadino laiguegliese Manfredi - Da oggi siamo tutti più soli". Lunedì 11 settembre nel borgo dell'estremo ponente savonese sarà giornata di lutto cittadino.

Montaldo è stato anche vicepresidente della Provincia e assessore al bilancio della giunta Caprioglio dal 2016 al 2021. Il suo ruolo fu infatti fondamentale per risollevare il comune dallo stato di predissesto finanziari: "Caro Silvano, maestro di vita, questa non me lo dovevi fare - le parole dell'ex sindaco di Savona - Resterai per sempre nel mio cuore e nei miei pensieri e ti prometto che, come dicevo sempre, almeno un busto ai giardinetti riuscirò a fartelo intitolare".