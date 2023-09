Oltre 500 visitatori per la visita in notturna di Finalborgo “Storie al chiaro di luna”

Ultima serata, venerdì scorso, delle visite guidate in notturna a Finalborgo, “Storie al chiaro di luna”. Un piccolo viaggio nella storia partendo da Piazza Santa Caterina dei giorni nostri, fino ad arrivare all’interno del Castel Govone nel XV secolo, passando per la via dell’Imperatrice – la strada Beretta – Oltre 500 visitatori hanno partecipato a quello che è diventato un classico appuntamento dei venerdì d’estate.

Uno spettacolo itinerante fatto di storia innanzitutto: una pillola della storia narrata dal Gian Mario Filelfo nel “Bellum Finariense 1447”. Spettacolo, emozioni e musica con, gli oramai noti, musici dell’associazione i Sonagli di Tagatam e con circa 30 figuranti impegnati per ogni serata: cavalieri, arcieri, dame, popolani; spade infuocate e fantasmi del passato.

Una piccola manifestazione, se paragonata al grande evento “Viaggio nel medioevo”; piccoli numeri ma che racchiudono appieno la filosofia dell’Associazione Centro Storico del Finale: rendere fruibile la nostra storia, ai grandi ed ai piccini, rendere preziosi i resti che il passato ci ha lasciato attraverso la spettacolarizzazione.

L’obiettivo finale è che chiunque abbia partecipato alle “visite guidate” non guardi più con gli stessi occhi i resti logori del castello, non veda più la strada Beretta come un vecchio ciottolato inutile, ma possano tornargli alla mente le parole della nostra guida e rivivere le antiche gesta che hanno fatto la nostra storia.