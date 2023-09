Uno sciame di luce nel cielo della notte savonese. Maggioni (ARIA): "Potrebbe essere legato alle Perseidi"

Un meteorite incredibilmente luminoso ha attraversato i cieli d'Italia tra l'1.30 e l'1.40 di questa mattina, 11 settembre 2023.

A renderlo noto l'ufologo savonese Angelo Maggioni, presidente di ARIA, che spiega: "Questo spettacolare evento celeste potrebbe essere collegato alla pioggia di meteore delle Perseidi. Una straordinaria pioggia di luce su tutta Italia vista anche a Savona, suscitando un'ondata di segnalazioni da parte di osservatori. Non c'è motivo di preoccuparsi, poiché si tratta di un fenomeno conosciuto come 'bolide' che rappresenta la versione più brillante di una meteora, ossia blocchi di materiale roccioso o ferroso che entrano nell'atmosfera terrestre".

"La straordinaria variazione di colori, da rosso a un verde brillante - aggiunge Maggioni - è determinata dalla composizione chimica del bolide. Un'analisi più approfondita potrebbe rivelare che il rosso indica una prevalenza di ossigeno, mentre il verde suggerisce una maggior quantità di magnesio nel suo nucleo".

"Questo magnifico spettacolo celeste è probabilmente associato allo sciame meteorico noto come 'Perseidi' - ricorda ancora l'ufologo -, un evento che ha affascinato gli appassionati di astronomia per secoli. Va notato che gli eventi di questo genere sono abbastanza comuni e generano spesso una grande curiosità tra il pubblico".

"Riceviamo regolarmente numerose segnalazioni da parte di persone desiderose di conoscere meglio questi spettacoli celesti. Come spiegato in precedenza, è frequente che frammenti di meteore o addirittura detriti spaziali, entrando in contatto con l'atmosfera terrestre regalando momenti di straordinaria bellezza" conclude.