Savona, Massimo Macciò presenta il libro "Vetro Carbone e Sale"

Massimo Macciò presenta l'edizione e-book del libro "Vetro Carbone e Sale". Vita e morte del "giornaliere" Lorenzo Rolando da Altare al massacro di Aigues-Mortes. L'appuntamento è fissato per sabato 23 settembre, alle ore 15.30, presso la sede dell'Archivio di Stato, in via Valletta San Cristoforo 15R a Savona. Introduzione a cura del professore Maurizio Biagini.

"Il libro e l'esposizione sono dedicate alla "strage di Aigues-Mortes", il massacro di dodici lavoratori italiani, da parte di trimards e abitanti del luogo, nelle saline e alle porte del piccolo borgo di Aigues-Mortes, nella Camargue, il 17 agosto 1893. Una strage orrenda, per molto tempo ampiamente dimenticata e ancora oggi non del tutto superata. Una strage, qui ampiamente documentata con atti e immagini inedite, di cui una delle vittime fu Lorenzo Rolando, un "giornaliere" misterioso e sfortunato, nato nel centro vetrario di Altare (nell'entroterra di Savona) e di cui il libro ricostruisce una storia inedita e sorprendente, mostrando nel contempo come la rivoluzione agricola italiana dell'ultimo scorcio dell'800 non era rimasta senza vittime", spiega Macciò.

L'evento è promosso dall'l'Archivio di Stato di Savona nell'ambito delle "Giornate Europee del Patrimonio". Nella stessa occasione verrà inaugurata l'esposizione documentaria sul tema, che proseguirà domenica 24 settembre dalle 8 alle 12.