Paura nell'entroterra di Albisola. Auto sbaglia la retromarcia e finisce in un dirupo, illesi gli occupanti (FOTO)

Momenti di paura nella mattinata di quest'oggi (sabato 7 giugno, ndr) nell'entroterra di Albisola Superiore, precisamente in località Magrania, tra le frazioni Olmo ed Ellera.

A richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco è stato un incidente lungo la strada che conduce alla contrada, che si inerpica sopra la Sp2 in via Poggi, dove un'automobile è finita in un dirupo a bordo strada. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro sarebbe avvenuto a causa di una manovra di retromarcia sbagliata nelle misure da parte del conducente.

A recuperare il mezzo sono stati i Vigili del fuoco ma l'intervento ha richiesto la chiusura della viabilità nella zona per alcuni minuti. Il veicolo era infatti sospeso nella vegetazione ma incombeva sulla provinciale sottostante. Fortunatamente illesi gli occupanti del mezzo, usciti indenni.