Interrogazione in Consiglio Regionale sul rigassificatore, Scajola ad Arboscello: "Polemica inutile e priva di fondamento"

L'assessore chiarisce: "Se volesse potrebbe avere la risposta scritta già domani. Gli impegni degli assenti istituzionali, quindi, improrogabili"

“La polemica sollevata da Arboscello in merito alla mancata risposta in consiglio regionale sull’interrogazione sul collocamento a Vado Ligure della nave Golar Tundra è assolutamente inutile e priva di fondamento perché, se il consigliere volesse, potrebbe avere la risposta scritta all'interrogazione sul rigassificatore già domani. Ricordo anche al Pd che oggi in consiglio erano presenti sei assessori su sette con il presidente Toti impegnato con il ministro Piantedosi e con l’assessore Giampedrone convocato a Roma dal Ministero dell’Ambiente. Impegni istituzionali, quindi, improrogabili”. Così l’assessore regionale Marco Scajola in merito alle polemiche sollevate dal Pd sulla mancata risposta all’interrogazione per il rigassificatore.

