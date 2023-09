Politica |

Rigassificatore, il sindaco di Savona chiede la sospensione dei termini ed esorta Toti: "Fermati e ascolta la voce del territorio"

"L'impatto sul nostro territorio comunale è insostenibile", attacca il primo cittadino. Mediante una nota al commissario straordinario di Governo, l'amministrazione Russo reclama di partecipare alla Conferenza dei servizi

Progetto rigassificatore, il comune di Savona mette in campo tre mosse: con una nota al commissario straordinario di Governo reclama di essere formalmente invitato a partecipare alla Conferenza dei servizi, chiede a Toti di fermarsi e sospendere i termini del procedimento e incarica i consulenti. “L'impatto del progetto sul territorio del comune di Savona è insostenibile – chiarisce il sindaco Marco Russo - e questo non solo giustifica il coinvolgimento nella Conferenza dei servizi, ma necessita anche che Toti si fermi e ascolti la voce che sale dal nostro territorio in modo sempre più forte ed esteso. Non è certo con una diretta Facebook che si coinvolge un territorio”. La lettera al Commissario Toti, firmata dal sindaco, formalizza quanto era già stato annunciato il 7 settembre, al termine dell'incontro tecnico in Regione. Lo scopo delle richieste è avere un ruolo formalmente riconosciuto e di concedere alle amministrazioni locali più tempo per elaborare la propria posizione. Per quanto riguarda i consulenti, il comune di Savona ha proceduto a incaricare lo Studio Terra di Marco Stevanin, già al lavoro per le medesime problematiche per conto dei comuni di Bergeggi e Quiliano. Infatti, in seguito agli accordi presi tra i comuni del comprensorio nella riunione del 4 settembre, si è concordato di affidare l'incarico agli stessi professionisti, per completare la consulenza in tutti i suoi aspetti. “Poiché il comune di Bergeggi e il comune di Quiliano avevano già chiesto di valutare gli impatti sull'Area Marina Protetta, sui parametri ambientali e di rischio di incidente rilevante con particolare riferimento alle opere a terra, il comune di Savona ha integrato l'incarico con le parti mancanti ossia l'impatto sanitario e le ricadute in atmosfera al fine di formare un quadro esaustivo e completo per quanto riguarda tutta l'area vasta”, conclude il sindaco.

Redazione

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.