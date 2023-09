Rigassificatore. Orlando, Ghio e Pastorino (Pd): “Il Ministro Fratin verifichi la compatibilità con l'area marina protetta di Bergeggi e con l'ecosistema"

“La nave rigassificatrice Golar Tundra ha una capacità di stoccaggio pari a circa 170.000 metri cubi, è lunga circa 292,5 metri e larga 43,4 metri. Sarà necessario costruire il tratto di condotta sottomarina per il trasporto del gas che avrà una lunghezza di 4,2 chilometri. Si tratta di un progetto impattante per il territorio savonese e che rischia di entrare in contrasto con l’area marina protetta di Bergeggi e l’ecosistema circostante dove si sviluppa, fra l’altro, una superficie coralligena e precoralligena che va preservata. Le comunità locali e la popolazione dei territori hanno prodotto osservazioni molto critiche in queste settimane per esprimere il proprio dissenso e i propri timori. È importante che il Ministro all’Ambiente Pichetto Fratin chiarisca se sono state fatte tutte le valutazioni ed eventuali verifiche sulle possibili interferenze del rigassificatore con l’ecosistema marino circostante e come si intende intervenire”, così i deputati del Partito Democratico Andrea Orlando, Valentina Ghio, prima firmataria dell’interrogazione e Luca Pastorino, che hanno presentato in Commissione alla Camera una richiesta di chiarimenti al Ministro dell’Ambiente Fratin.