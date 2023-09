PNRR e Time Lapse

La recente introduzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) era attesa dal comparto industriale, in generale, e dal settore delle costruzioni in particolare. Dotato di ingenti risorse finanziarie, questo strumento si propone come un catalizzatore per la realizzazione di progetti infrastrutturali di ampio respiro, con un occhio di riguardo verso la sostenibilità e l'innovazione tecnologica. In questo contesto, la documentazione digitale e, in particolare, la tecnologia del time lapse stanno acquisendo un ruolo sempre più interessante come strumenti di monitoraggio e verifica. L'articolo esplorerà l'interazione tra il PNRR, la gestione dei cantieri, l'utilizzo di video in time lapse e le implicazioni documentali.

I cantieri del PNRR

Il PNRR prevede numerosi interventi in vari settori, dalla sanità ai trasporti, con l'obiettivo di modernizzare le infrastrutture del Paese. Per l'industria delle costruzioni, questo rappresenta una significativa opportunità di crescita, ma anche una serie di sfide logistiche e amministrative. Le aziende edili, infatti, devono ora confrontarsi con la necessità di adottare tecnologie innovative e metodi di lavoro più efficienti.

L'accento del PNRR sulla sostenibilità implica, altresì, una nuova attenzione verso le tecniche di costruzione eco-compatibili. La scelta dei materiali, l'efficienza energetica e il minimo impatto ambientale sono tutti aspetti che entrano a far parte della valutazione complessiva dei progetti.

Per poter accedere ai fondi del PNRR, le imprese devono presentare una documentazione completa e dettagliata, in cui dimostrino la validità e la sostenibilità del progetto. Questo rende la gestione documentale uno degli aspetti chiave per la riuscita delle iniziative costruttive.

Inoltre, le tempistiche di realizzazione rappresentano un altro fattore critico. Il rispetto dei tempi stabiliti è fondamentale per accedere alle tranche di finanziamento e, di conseguenza, gli strumenti di monitoraggio come il time lapse acquistano un ruolo centrale nell'ottica del rispetto delle scadenze.

Ruolo dei video in time lapse nei cantieri del PNRR

Il video in time lapse, ovvero la tecnica di catturare immagini a intervalli di tempo predefiniti per poi comporle in un video accelerato, sta diventando sempre più popolare come strumento di documentazione e controllo nei cantieri. Con la sua capacità di fornire un quadro d'insieme dell'andamento dei lavori, questa tecnologia offre numerosi vantaggi. E' una tecncica che presenta dei requisiti di ingresso abbastanza elevati per ottenere video e immagini fotografiche di qualità, che possano poi servire da supporto alla documentazione. Per capire come poterla applicare in un cantiere e soprattuto quali siano i requisiti tecnologici, si rimanda a questa analisi sulla produzione di video in timelapse nei cantieri, in cui si esaminano le telecamere, la connettività e il software per gestire progetti a medio e lungo termine. Oltre a un pratico sistema di simulazione per prevedere quanti fotogrammi scattare e quanto spazio verrà occupato durante la vita del cantiere

Il time lapse permette un monitoraggio costante e quasi in tempo reale dell'evoluzione dei lavori. Questo è particolarmente utile nel contesto del PNRR, dove il rispetto dei tempi è fondamentale per la riuscita del progetto e per il finanziamento.

Un secondo vantaggio è la possibilità di utilizzare i video in time lapse come strumento di comunicazione, sia interna che esterna. L'impiego di questa tecnologia facilita la comprensione del progresso del cantiere e può essere utilizzato come un efficace strumento di marketing e di informazione per gli stakeholder.

Infine, dal punto di vista documentale, i video in time lapse possono servire come prova dell'avanzamento dei lavori e del rispetto delle normative. In un settore in cui la documentazione è di vitale importanza, questa forma digitale di tracciabilità rappresenta un considerevole valore aggiunto.

Video in time lapse e avanzamento dei lavori in cantiere

La creazione di video in time lapse richiede un setup tecnico composto da telecamere, software di editing e una rete di storage per la conservazione dei dati. L'investimento iniziale può essere ammortizzato dall'ampia gamma di utilizzi che tali video possono avere.

Una delle applicazioni più immediate è il monitoraggio del cronoprogramma dei lavori. Con la possibilità di osservare il flusso di attività nel cantiere, è più semplice individuare eventuali ritardi o inefficienze e prendere misure correttive in modo tempestivo.

Allo stesso tempo, i video in time lapse nei cantieri edili possono servire come base per la formazione del personale. La visione complessiva del cantiere, con tutte le sue componenti e fasi operative, rappresenta un prezioso materiale didattico per la formazione dei nuovi addetti o per l'aggiornamento delle competenze.

Non meno importante è l'utilizzo di questi video per la presentazione del progetto a potenziali investitori o clienti. La possibilità di visualizzare l'intero ciclo di vita del progetto in un breve video rende il time lapse un efficace strumento di comunicazione

Asseverazioni per opere in cantiere e video time lapse

Nel contesto del PNRR, la documentazione è fondamentale non solo per l'accesso ai fondi ma anche per le varie fasi di controllo e verifica che accompagnano la realizzazione del progetto. Qui, il time lapse può essere integrato come parte delle asseverazioni fornite da ingegneri o altri tecnici.

Le asseverazioni, come quelle per l'ecobonus da registrare sul portale Enea, sono documenti ufficiali che attestano il rispetto delle normative e delle specifiche del progetto. L'uso del time lapse, in questo caso, può fornire una prova visiva dell'avanzamento dei lavori e del rispetto delle linee guida, fornendo un ulteriore strato di affidabilità al processo documentale.

Questo non elimina, ovviamente, la necessità di documentazione scritta e di altri tipi di verifica, ma offre un complemento visivo che può rendere le asseverazioni più complete e persuasive.

Time Lapse, PNRR e Monitoraggio del Cantiere: Un Trinomio Antifrode

Time Lapse come Strumento di Trasparenza e Controllo

L'adozione del time lapse nei cantieri finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si pone come un importante strumento di trasparenza e controllo. Data la complessità e la rilevanza economica dei progetti infrastrutturali coinvolti, la possibilità di monitorare l'andamento dei lavori in tempo quasi reale rappresenta un deterrente significativo alle possibili irregolarità. L'impiego di questa tecnologia si configura, quindi, come un meccanismo di governance che integra e potenzia i tradizionali strumenti di monitoraggio.

Lezioni Dall'Esperienza dei Bonus Edilizi

La recente ondata di truffe legate ai bonus edilizi del 110% ha gettato un'ombra sul settore delle costruzioni e ha generato una crescente esigenza di trasparenza e responsabilità. In quest'ottica, l'impiego del time lapse nei progetti del PNRR può fungere da baluardo contro eventuali tentativi di frode. A differenza della semplice documentazione fotografica o dei report periodici, il time lapse permette una verifica continua e oggettiva dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori, riducendo così gli spazi per manipolazioni o falsificazioni.

Documentazione Digitale e Integrazione con Altri Strumenti

L'efficacia del time lapse come strumento di controllo viene ulteriormente potenziata se integrato in un ecosistema digitale più ampio. Questo può includere software di gestione progetti, sistemi BIM (Building Information Modeling) e piattaforme di tracciabilità. Una sinergia tra questi strumenti offre un quadro complesso e multilivello dell'andamento del cantiere, rendendo estremamente difficile per gli operatori malintenzionati manipolare informazioni o commettere frodi.

Posizionamento delle Camere per Time Lapse in un Cantiere di Lungo Periodo

Il posizionamento delle camere per la realizzazione di video in time lapse è una fase critica che richiede un'attenta pianificazione. In un cantiere di lungo periodo, dove i lavori possono durare mesi o addirittura anni, è fondamentale considerare vari fattori come l'angolo di visuale, l'illuminazione e le condizioni meteorologiche. La selezione dei punti in cui installare le camere deve essere studiata per catturare le aree di maggiore interesse e per permettere una copertura completa del cantiere.

Angolo e Altezza di Installazione

L'angolo e l'altezza di installazione delle camere influiscono significativamente sulla qualità del video in time lapse. Per progetti di costruzione su larga scala, spesso è vantaggioso posizionare le camere ad un'altezza elevata, ad esempio su gru o strutture temporanee. Questo permette di ottenere una panoramica completa del cantiere, utile non solo per il monitoraggio ma anche per finalità di documentazione e presentazione. L'angolo dovrebbe essere scelto in modo da minimizzare la presenza di ostacoli visivi, come altri edifici o strutture di cantiere. E' opportuno impegare sempre almeno due o più camere. Mai una sola

Aspetti infrastrutturali e Tecnologici

Dal punto di vista impiantistico e infrastrutturale, è essenziale considerare anche l'alimentazione delle camere e la trasmissione dei dati. In molti casi, si opta per soluzioni wireless che permettono una trasmissione in tempo reale delle immagini ad un sistema di monitoraggio centralizzato. Va detto ch ei sistemi via cavo sono preferibili in quanto scalabili e molto più solidi. L'alimentazione può essere fornita tramite cavi elettrici o, in alcune configurazioni, con pannelli solari per ridurre l'impatto ambientale. Anche in questo caso, via cavo è sicurmante meno problematico.