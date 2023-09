Altare, la consigliera Scotti: "La viabilità segue regole proprie, chi dovrebbe vigilare dov'è?", il sindaco Briano: "Polemiche sterili"

"La viabilità altarese oramai segue regole proprie. Un po' come tutto il resto, ultimamente". La consigliere indipendente Rita Scotti attacca l'amministrazione comunale di Altare.

"In via Roma i mezzi sostano quotidianamente in doppia fila. Oggi in via Paleologo è entrato un camion oltre la portata consentita per il transito. Fosse la prima volta che succede. A momenti si è portato via le luci, rischiando inoltre di urtare contro i terrazzi".

"Chi dovrebbe vigilare, dov'è? Passino gli eventi eccezionali, ma ad Altare è sotto gli occhi di tutti che alcune situazioni, palesi, plateali e reiterate quotidianamente non vengono mai notate da chi di dovere! E' una cosa incredibile", conclude la Scotti.

"Una lamentela dietro all'altra: prima perché non entrava più nessuno in paese, adesso per i troppi veicoli parcheggiati in doppia fila. Sono polemiche sterili. I controlli vengono fatti, abbiamo deciso di essere un pochino più tolleranti visto il disagio reale che stiamo vivendo per la questione ex Savam", replica il sindaco Roberto Briano.

Secondo quando appurato, questa mattina un camion per il trasporto mobili ha avuto l'autorizzazione per accedere alla zona di piazza Bertolotti.

"Se ci comportassimo da sceriffi verremmo comunque attaccati per le troppe multe - conclude Briano - Ognuno è libero di fare campagna elettorale 365 giorni all'anno, ma i problemi del territorio, ben più gravi, sono altri. La politica si fa lavorando e ragionando. E non su Facebook per avere qualche like in più".