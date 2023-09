Le Albisole rendono omaggio al maestro ceramista Giovanni Poggi: "Una grande fetta della storia albisolese che se ne va"

Poggi fu fondatore, insieme a Eliseo Salino e Mario Pastorino, delle celebri Ceramiche San Giorgio di viale Giacomo Matteotti ad Albissola Marina. Con più di 70 anni di carriera alle spalle, era una vera e propria istituzione non solo come grande artista ma come figura di spicco per il comune albissolese e per la vicina Albisola visto che era nato e aveva trascorso l'infanzia ad Ellera.

"Grazie per quello che hai fatto per noi, per me, per quello che mi hai insegnato. Ci sono momenti in cui probabilmente le lacrime non possono lavare il dolore - ha detto commossa la nipote, assessore alla cultura di Albisola Simona Poggi - La tua vita è stata belissima tanto che è diventata un docufilm e ti è stato dedicato un murales a Ellera. Sei stato circondato da grandi artisti e hai vissuto fino all'ultimo istante come hai voluto tu. Ho un vuoto incolmabile che mi fa paura però come dicevi tu l'arte non muore mai. Fai buon viaggio zione".