Auto contro un muro in via Giancardi: 2 giovani soccorsi ad Alassio, uno in codice rosso al Santa Corona

Intervento dei soccorsi questa mattina ad Alassio, dove, intorno alle 11, un’auto con a bordo due giovani si è schiantata contro un muro in via Giancardi, nella zona sopra il porto turistico. Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto.

Entrambi gli occupanti del veicolo sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: uno in codice rosso per politrauma, l’altro in codice giallo.

A causa delle operazioni di soccorso e i rilievi, il traffico del tratto di via Giancardi è completamente bloccato.

La dinamica dell’incidente resta da chiarire. Sul posto, i vigili del fuoco, il 118, le Croci Bianche di Alassio e Andora, oltre a carabinieri e polizia, per i rilievi e il coordinamento della viabilità.