Andamento della stagione turistica, Balzola (FIPE): "La provincia di Savona fa la parte del Leone, però grandi difficoltà nel reperire personale"

L'andamento della stagione turistica, difficoltà nel reperimento delle risorse umane e nella ricerca personale, l'ordine pubblico e il decoro urbano, gli eventi e le prospettive per la creazione di prodotti turistici.

Questi i temi trattati durante il punto svolto sulla stagione estiva 2023 nella sede della Confcommercio di Savona dal presidente della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi (FIPE) della provincia savonese Carlomaria Balzola, il presidente del Sindacato Italiano Locali da Ballo (SILB) Fabrizio Fasciolo e il vice presidente del Sindacato Italiano Balneari (SIB) Savona Oreste De Rossi.

"La provincia di Savona fa la parte del leone nel contesto turistico, su 10 turisti 4 si fermano nel savonese. Rispetto alle precedenti annualità c'è stata una lieve diminuzione, perché nei precedenti due anni c'era stata una presenza importante post pandemia. A discapito di molte situazioni l'appetibilità e l'apprezzamento della nostra riviera di ponente è assolutamente alta" ha spiegato Balzola.

Attenzione anche alle tipologie di presenza con tanti arrivi dal Nord Europa. "Non c'è solo un turismo di prossimità, francese, ma soprattutto nord europeo. Questo ci rincuora, è variegato, non solo dai 50 ai 60 anni ma anche coi giovani - ha proseguito - La nota negativa è nella capacita di spesa, ha avuto una contrazione rispetto all'inflazione e ai costi di trasferimento, una volta vi era una spesa a 10 euro pro capite e ora è scesa a 7.60 (dati Camera di Commercio). La stagione è stata positiva comunque, salvata dai mesi di aprile e maggio che hanno portato un buon riscontro, una flessione estiva, con settembre che ha dato un importante slancio".

Le criticità più importanti arrivano dalla carenza di addetti nei vari settori. "La richiesta di addetti alla ristorazione, somministrazione vendita e servizi sono in costante aumento, abbiamo invece riscontrato difficoltà nel reperimento in tutti i nostri ambiti - puntualizza il numero uno di Fipe Savona - Due le linee guida negative: la mancanza di candidati, con un'offerta importante ci sono state poche disponibilità e una preparazione non adeguata al servizio richiesto. I ristoranti ad esempio non hanno potuto offrire un servizio in più perché non avevano abbastanza personale".

"Siamo orgogliosi che le nostre sigle sindacali nazionali hanno attuato il contratto nazionale sul turismo dove la paga oraria è ben superiore ai 9 euro. Siamo una realtà virtuosa nel panorama - precisa - Molti ci contrastano, ci segnalano come realtà che non lavorano in maniera corretta: non è vero, siamo i primi a rispettare le regole, le norme. Chi non lo fa è giusto che l'Ispettorato del lavoro, l'Agenzia delle Entrate li sanzionino. C'è grande distanza da chi sfrutta i dipendenti".

Le grandi difficoltà sono state riscontrate anche e soprattutto nel reperimento di assistenti bagnanti e baristi. "Il lavoro non manca manca la volontà di professionalizzarsi, dispiace questa situazione, le nuove leve dovrebbero comprendere che la ricerca è forte e che non è un mondo di passaggio ma consente di avere prospettive importanti" ha specificato Balzola.

Sull'ordine pubblico nella Darsena di Savona, a Finale e ad Alassio non sono mancate alcune problematiche legate soprattutto al fenomeno delle baby gang.

"La provincia di Savona si conferma una realtà assolutamente tranquilla e appetibile per le famiglie ma anche da noi abbiamo attenzionato questi nuovi fenomeni sociali, questi ragazzi minorenni che nel fine settimana vengono in riviera e si rendono protagonisti di situazioni non gratificanti creando microcriminalità - aggiunge Balzola - Non è allarmante, è sotto controllo, ma è corretto segnalarlo. Ringraziamo il Questore Alessandra Simone perché è stata un gran interlocutore, ci ha aiutato ad educare e a formare i nostri associati facendogli comprendere il valore dell'offerta e si è impegnata con il Ministero per avere nuove risorse d'organico. Abbiamo tenuto dei protocolli rigidi e invitiamo ad emettere i comuni a emettere daspo urbano e tutelare i centri storici".

Per il futuro non mancano le idee e i progetti per rendere la provincia di Savona più appetibile. "Oggi più che mai è indispensabile per essere

appetibili essere competitivi. Bisogna quindi ampliare l'offerta e stiamo facendo una politica di sollecitazioni ai comuni. Siamo molto attenti al cicloturismo, all'escursionismo, ai prodotti enogastronomici, dando un'offerta di comprensorio - evidenzia il presidente Fipe Savona -. È importante anche il turismo giornaliero che fa conoscere il nostro territorio che porta risorse e disponibilità. Invitiamo infatti tutte le amministrazioni comunali ad investire, mettere a bilancio risorse sul turismo, in eventi e manifestazioni. Purtroppo ultimamente per via dei bilanci sono ridotte".