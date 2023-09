Parto d'urgenza in ambulanza, in un'area parcheggio della A10 a Feglino viene alla luce Lorenzo

Notoriamente conosciuta per ben altri motivi, tanto da venire segnalata sulle "guide" come zona per scambisti, l'area di parcheggio Feglino Sud sulla A10 nella carreggiata direzione Italia, nel pomeriggio odierno (21 settembre, ndr) intorno alle 14, è stata protagonista di un evento lieto, almeno così si può definire visto che tutto è andato per il meglio, ma al tempo stesso decisamente rischioso.