Meteo, tempo perturbato fino a metà settimana

Oggi piogge e temporali soprattutto tra Valle d'Aosta e alto Piemonte, poi serie di passaggi perturbati intervallati da temporanei miglioramenti, tipici della stagione autunnale. Weekend che potrebbe invece essere di bel tempo. Temperature in leggero calo ma sempre oltre la media del periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 18 settembre

Cielo molto nuvoloso o coperto sulle zone più settentrionali. Piogge e temporali quindi tra Valle d'Aosta, Piemonte settentrionale e Alpi occidentali anche se di minore entità in questa ultima area. In pianura possibili rovesci tra mattina e pomeriggio ma di breve durata e poche precipitazioni. In Liguria cielo nuvoloso o molto nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo, al più piogge moderate sul Levante in serata. Miglioramento a partire da ovest in serata.

Temperature stazionarie o in lieve calo nelle massime nelle aree più colpite dalle precipitazioni. Tuttavia saranno ancora oltre la media del periodo con valori compresi tra 24 e 26°C. Venti assenti o deboli in pianura, localmente moderati meridionali su basso Piemonte e Liguria nel pomeriggio. Forti raffiche occidentali sulel creste alpine, e possibili durante i temporali.

Martedì 19 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità più consistente a partire dal pomeriggio sulle zone alpine in estensione a quelle di pianura, ma senza fenomeni. Temperature massime in leggera ripresa per via del maggiore soleggiamento, con punte fino 27/28°C. Minime stazionarie o in leggero calo se saranno presenti ampi rasserenamenti notturni, con valori compresi tra 15 e 21°C, i valori più alti sulle coste. Venti assenti o localmente deboli variabili.

Da mercoledì 20 settembre

Un nuovo passaggio perturbato dovrebbe avvenire tra mercoledì e giovedì, e ancora un'altro tra giovedì e venerdì, in cui in entrambi i casi saranno più interessate le zone alpine settentrionali come entità dei fenomeni. Nel mezzo temporanee pause di miglioramento. Le temperature saranno in leggero calo almeno fino a domenica, però il weekend si prospetta con bel tempo.

