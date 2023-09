Ospedale San Paolo di Savona, Gnerre prima in graduatoria per la direzione di Medicina interna 2

Sarà Paola Gnerre, il nuovo primario di Medicina Interna 2 del San Paolo. Gnerre, 46 anni, si è classificata al primo posto della graduatoria seguita da Maria Carla Ghinatti. Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Genova e specializzata in Medicina Interna.

Dopo gli studi e un periodo di guarda medica ha intrapreso la sua carriera al San Paolo di Savona dove, durante la pandemia, ha affrontato l'emergenza clinica in uno dei reparti più critici e che in quel periodo era stato trasformato in reparto covid.

A questo periodo risale il suo studio sulla messa a punto di un programma di follow up dei pazienti con pregressa polmonite da Covid-19 Nel 2021è diventata primario di Medicina generale dell'ospedale di Acqui Terme, incarico in precedenza ricoperto da Gianfranco Ghiazza.

Dal 2010 è componente della commissione “Giovani Fadoi” (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e successivamente è stata nominata Segretario Nazionale della Società Scientifica Fadoi della quale fanno parte oltre medici 3000 internisti italiani. E' stata responsabile della rivista “Quaderni dell’Italian Journal of Medicine”.