In certe situazioni ci potremmo ritrovare a dover risolvere un problema abbastanza pesante che riguarda il dover allontanare i piccioni dai tetti, e quando ci riferiamo ai piccioni come un problema non è che lo facciamo perché non rispettiamo gli animali, ma perché in genere gli stessi hanno una natura infestante, e quindi portano dei problemi sia se decidono di occupare abitazioni private e quindi in questo caso un tetto, ma anche sul tetto di un edificio storico o di un edificio pubblico, e in ogni caso possono rappresentare un problema.

Di sicuro quello che non ci possiamo permettere di fare in questa situazione è perdere tempo tentennando o magari cercando soluzioni fai da te che poi non ci portano da nessuna parte, se non farci sprecare quei soldi per comprare i prodotti che poi non ci portano a nulla.

Anche perché teniamo presente che questi volatili riescono a entrare occupando i tetti e anche i sottotetti degli edifici e possono creare forti disagi in qualsiasi contesto per la sporcizia che provocano, oltre al fatto che sono dei ricettacoli di batteri, e possono provocare danni al tetto o ai muri o agli scarichi.

Per questo dicevamo che invece di fare dei tentativi a vuoto molto meglio contattare subito un'impresa di disinfestazione se ne abbiamo una di fiducia, o senno dobbiamo metterci a cercarla, e per non perdere tempo potremmo farci aiutare da amici parlandoci al telefono oppure quando li vediamo, o con dei colleghi di lavoro durante la pausa pranzo, per capire se qualcuno tra loro ha dei punti di riferimento da suggerire in questo ambito.

Trovare un’impresa di disinfestazione significa poi farla intervenire rapidamente così che possono allontanare i volatili prima che gli stessi provocano danni seri alle persone che abitano e transitano in quei dintorni dell’edificio.

Visto che comunque quello che fanno è appropriarsi di un tetto e relativo sottotetto per creare dei nidi che poi possono ostruire completamente la grondaia provocando allargamenti dentro l'edificio, e anche dei cedimenti strutturali con tutti i danni del caso.

Non dobbiamo sottovalutare la presenza di piccioni nel tetto di un edificio

Già nella prima parte abbiamo sottolineato e soprattutto abbiamo spiegato in lungo e in largo perché non bisogna sottovalutare la presenza dei piccioni nel tetto di un qualsiasi edificio, e soprattutto perché bisogna contattare una delle tante imprese di disinfestazione presente su un determinato territorio.

Il punto poi sarà cercare un’impresa in quel settore e soprattutto riuscire a sceglierne una tra tante, e nella prima parte abbiamo fatto riferimento alla possibilità di rivolgerci ai nostri amici, o colleghi di lavoro per ricevere un consiglio.

Però dobbiamo anche sottolineare che molte persone sono loro a cercare un'impresa andando a guardare le recensioni on-line, e andando a guardare i siti internet per poi parlare con le imprese che più li convincono per qualsiasi motivo.

Imprese con le quali poi comunque bisognerà organizzare dei sopralluoghi a casa nostra, così loro vedono la situazione con questi piccioni, e decidono come intervenire.