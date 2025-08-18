Savona, vandalizzata al Prolungamento la targa in ricordo di Ramon

Il cappello è sparito e la testa è stata staccata dalla base.

La targa dedicata a Ramon è stata vandalizzata e ora giace per terra al Prolungamento di Savona.

Nel novembre del 2022 era stata inaugurata in prossimità della “stazione di partenza/arrivo” della carrozza guidata proprio da Gilbert Adolphe Gazave, meglio noto come "Ramon", gitano maestro circense, metà spagnolo, metà francese.

Originario di Andorra, era noto a Savona per aver accompagnato con i suoi pony per circa 40 anni tre generazioni di savonesi lungo i giardini del Prolungamento.

Nel 2020 la pagina Facebook Savona Scomparsa aveva fatto da promotore della proposta per l'affissione della piastrella che il ceramista Paolo Anselmo aveva donato, dando vita ad un grande tam tam per trovare un'associazione che si facesse portavoce per fare domanda di affissione.

A dieci anni dalla scomparsa di Ramon avvenuta nel 2012 all'età di 84 anni, il posizionamento era poi diventato realtà.

"Stamattina abbiamo inaugurato con le rappresentanze francesi e spagnole e la ”Cavalcata Nordista” 3ª Edizione, la targa commemorativa in ricordo del Maestro Circense Gilbert Gazave , in arte “Ramon” - aveva detto l'autore dell'opera Paolo Anselmo - Grazie al Comune di Savona, alle persone in costume storico e alla Cavalcata Nordista che hanno regalato questa bellissima giornata a Ramon e alla cittadinanza savonese".

La targa era stata appesa ad un albero.

In mattinata è comunque comparso un biglietto con la scritta "W Ramon. Prossimamente". Scritto dall'autore Anselmo.