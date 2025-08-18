Andora, lite in un bar per futili motivi: intervento dei carabinieri

Una lite in un locale ad Andora e scatta l'intervento dei carabinieri.

Questo pomeriggio sarebbe scaturito un litigio per futili motivi tra un uomo e una donna e a difesa della stessa sarebbe intervenuto il marito con altre due persone.

Poco prima delle 18.00 sul posto, in via Doria sono così intervenute l'automedica del 118 e due ambulanze della Croce Bianca andorese. Due i feriti, l'uomo, 32 anni, colpito alla testa e la donna con dolori al ventre.

Entrambi sono stati trasportati in codice giallo: lui all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, lei al San Paolo di Savona.

Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.