Savona, le restrizioni del superbonus preoccupano gli edili, ma dal Pnrr viene una boccata d'ossigeno

Mentre il governo sta lavorando per introdurre nuove restrizioni sul superbonus, per il quale non sarebbero previste proroghe, ma un’applicazione anticipata delle aliquote e una limitazione dei beneficiari che possono richiedere lo sconto in fattura il settore dell'edilizia fa un bilancio, sperando che la situazione si sblocchi.

Il superbonus, varato in un momento critico a causa della pandemia, ha ridato un impulso anche nel settore del Savonese dove si è tornati ad un'occupazione come nel 2010-2012. “Con il superbonus abbiamo superato le 4.00 unità come in quel periodo – spiega il presidente di Ance Massimo Baccino – ma con il superbonus ora è diventato una storia infinita.

Da quando è entrato in circolo il meccanismo per cui la cessione del credito è bloccata si non bloccati anche i nuovi interventi. Auspichiamo che quelli in corso siano prorogati”. Pur soffrendo le imprese del territorio si sono riconvertite cercando di lavorare con gli appalti pubblici del Pnrr.

“Le nostre imprese comunque hanno anche saputo riconvertirsi sfruttando le opportunità del Pnrr ma questo non basta. Il nostro settore è continuamente tormentato- conclude Baccino – e ci vorrebbe stabilità dal punto di vista normativo nel periodo medio lungo”.