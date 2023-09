Carcare, la giunta Mirri: "Tempestività dei pagamenti non rispettata, ennesima 'sorpresa' ereditata dalla gestione De Vecchi"

La giunta comunale di Carcare presieduta dal sindaco Mirri attacca l'operato della passata legislatura. L'oggetto del contendete? La gestione finanziaria dell'ente: "Sinceramente ci saremmo risparmiati l'ennesimo richiamo alla cattiva gestione della casse comunali perpetrato dalla precedente amministrazione, ma come accade in tutte le aziende, se ti comporti da "cicala" in estate, durante l'inverno rischi di morire di fame".

"Dobbiamo nuovamente informare che nella passata gestione per l'anno 2022, il comune di Carcare non ha rispettato l'indice di tempestività dei pagamenti, in particolare nel quarto trimestre, che è stato addirittura di oltre 30 giorni superiore alla norma. Come da comunicazioni, puntualmente, inviate per iscritto durante l’anno 2022 da parte dell’Ufficio Finanziario alla giunta De Vecchi ribadendo le criticità, ma nulla era stato fatto".

"Questo ritardo ha causato all'Ente un grave problema nei pagamenti che ci ha costretto a costituire un fondo di garanzia debiti commerciali pari a 129.974,47 euro. Questo ha ulteriormente ingessato il bilancio e bloccato la possibilità di effettuare nuovi impegni di spesa", proseguono dalla giunta Mirri.

"Tale importo sommato al disavanzo tecnico precedente di oltre 190.000 euro, regalato dalla precedente amministrazione, fa lievitare la somma a 330.000 euro. Cifra che essendo vincolata non si può spendere. Invece che fare le "pulci" maggioranza circa un presunto ritardo sulla regolamentazione del profilo Facebook e Instagram del comune, ci farebbe molto piacere ricevere chiarimenti in merito alla disastrosa gestione delle finanze del nostro comune".

"E' dal giorno del nostro insediamento che quotidianamente arrivano "sorprese". La situazione, lo ribadiamo, è peggiore di quanto non ci aspettassimo, ma fortunatamente noi, attuale maggioranza e soprattutto la popolazione in parte, ce ne siamo accorti in tempo".

"Per quanto riguarda la polemica accesa circa i profili Facebook e Instagram, se il gruppo di minoranza "Insieme per Carcare" ha la possibilità di dedicare il proprio tempo a preoccuparsi con tanta solerzia delle pagine social del comune, noi siamo costretti a passare le giornate a mettere "toppe" alle lacune amministrative da loro ereditate".

"In ogni caso, visto che l'argomento gli sta così a cuore, ci chiediamo con quale coraggio veniamo accusati di un uso improprio e richiamati sulla "istituzionalità", quando a fine mandato, il precedente sindaco De Vecchi, proprio la pagina Facebook e il sito web dell’Antica Fiera del Bestiame, e per usare un loro termine "istituzionale", sono stati oscurati negandoci, ad oggi, l'accesso e le password".

"Ci permettiamo di affermare che la nostra amministrazione sta cercando di risolvere problemi seri. Le polemiche e le accuse di bassa lega le lasciamo alla minoranza", concludono dalla giunta Mirri.