Addio a Luciano Donadeo, storico cantoniere del Comune di Albenga

Lutto nell'albenganese per la scomparsa di Luciano Donadeo, storico cantoniere del Comune, venuto a mancare all’età di 59 anni dopo una malattia che lo aveva colpito.

"Figura molto conosciuta e stimata per la sua disponibilità e il suo impegno, Donadeo lascia i figli Fiore, Luca e Lucio, il fratello Roberto con Silvana, i nipoti e tutti i parenti - il ricordo che arriva dal Comune di Albenga - Il sindaco Riccardo Tomatis e tutta l’Amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia ricordando Luciano come un collaboratore prezioso".

"Ci stringiamo con profonda vicinanza ai familiari per la scomparsa di Luciano Donadeo, già cantoniere del Comune di Albenga. Lo ricordiamo con rispetto e gratitudine per il servizio prestato alla nostra comunità, unendoci al dolore dei suoi cari in questo momento di grande tristezza”. Lo fanno sapere, in una nota congiunta, i consiglieri comunali di minoranza del Comune di Albenga.

Oggi, domenica 17 agosto, alle ore 17.30, nella parrocchia dei Santi Giovanni Battista ed Eugenio di Ceriale sarà recitato il Santo Rosario, mentre domani, lunedì 18 agosto, alle ore 15, nello stesso luogo saranno celebrati i funerali.