Migranti ad Albenga, Ciangherotti replica all'assessore Pelosi: "I tempi della superiorità morale della sinistra sono finiti"

“Invece di preparasi un discorso vuoto e infarcito di banalità, l’assessore al bilancio del Comune di Albenga avrebbe fatto meglio ad occupare il proprio tempo pensando a come porre rimedio ai problemi della città, a partire da ciò che accade proprio sotto casa sua, in Viale Pontelungo, dove ormai, grazie al sua inerzia, la situazione è sotto agli occhi di tutti i cittadini”. Così Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale e coordinatore forzista ingauno, replica alle parole dell’assessore al bilancio Silvia Pelosi pronunciante nel corso della seduta consiliare di ieri sera, martedì 19 settembre.

“In merito alla mia assenza, dovuta ad un’emergenza di lavoro che mi ha costretto a tornare in studio per la complicanza di un sanguinamento tardivo - sottolinea il consigliere forzista -, non devo di certo giustificarmi con l’assessore Pelosi. Inoltre, non era in discussione alcuna deliberazione ma la presa d’atto di una somma di soldi erogata dal governo per i lavori all’ex Anfi e buttarla in politica è stato un gesto che segnala il bassissimo profilo istituzionale dell’assessore, che non perde mai occasione per tentare di elevarsi ad entità superiore del consiglio comunale”.