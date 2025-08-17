Finale, 18enne pestato con un tira pugni, scatta l'inseguimento della polizia locale: fermati i responsabili

"Ponte di Ferragosto da tutto esurito a Finale Ligure, come in molte altre località delle Riviera di Ponente, grandi opportunità per il sistema ricettivo e commerciale dunque, ma anche qualche problema di civile convivenza, tipico del periodo feriale".

A dirlo la polizia locale finalese che ha sorvegliato il territorio estendendo il loro servizio fino quasi a coprire l'arco delle 24 ore. Il lungo ponte estivo è iniziato giovedì 14, con un servizio congiunto insieme agli uomini della Guardia Costiera per rimuovere occupazioni abusive della spiaggia libera durante le ore notturne, con l'obiettivo di occupare il posto per la giornata successiva.

Fra le priorità degli agenti finalesi il controllo del traffico e gli accampamenti abusivi sulle spiagge; centinaia le sanzioni per sosta con intralcio lungo l'Aurelia, in particolare a Capo San Donato e Malpasso, con decine di auto rimosse con il carro attrezzi, in quanto lasciate in sosta in modo da creare pericolo per la circolazione. Sempre sul fronte della circolazione stradale sono stati rilevati sette incidenti, uno dei quali con fuga e successiva identificazione del responsabile.

Decine anche gli accampamenti abusivi sgomberati sulle spiagge libere del litorale cittadino, con la presenza ditende e gazebi. Per ciascuno degli improvvisati "campeggiatori" anche una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro per occupazione dell'area demaniale.

Nell'ambito dei controlli di territorio la Polizia Locale ha identificato oltre cento persone, sanzionando con segnalazione alla Prefettura alcune persone per detenzione di sostanza stupefacente, un uomo è stato invece denunciato all'Autorità Giudiziaria per spaccio, essendo stato sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un giovane.

Gli agenti del Comando di Via Ghiglieri hanno inoltre identificato i responsabili di due furti presso altrettanto esercizi commerciali del centro, anche in questo caso i responsabili sono stati denunciati all'Autorità Gudiziaria.

Infine la Polizia Locale di Finale sta procedendo per due episodi violenti che si sono verificati a tarda notte nel rione di FinalPia; il primo vede protagonista un ragazzo al quale è stata strappata dal collo una catena d'oro, con i responsabili dell'evento delittuoso fermati subito dopo aver compiuto il fatto.

Nel secondo caso un diciottenne è stato brutalmente picchiato, al punto da richiedere l'intervento dei medici del pronto soccorso; anche in questo frangente gli agenti dopo un breve inseguimento in auto hanno fermato i responsabili che cercavano di darsi alla fuga. Nei loro confronti, sotto il coordinamnto del Sostituto Procuratore, il Pubblico Ministero Massimiliano Bolla, si sta procedendo per rissa aggravata, avendo fatto uso durante il pestaggio di un tira pugni, anch'esso rinvenuto addosso ad uno degli aggressori ancora sporco di sangue.