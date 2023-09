Una cucina mobile per fare conoscere le qualità del pescato del Savonese

E' riuscita l'iniziativa “Il mare è servito!” evento nel quale è stata inaugurata la nuova cucina mobile acquistate dal FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese, con il fondo P.O. FEAMP 2020-2024.

La prima delle due cucine mobili, a Savona, posizionata proprio al Mercato Civico e affidata in gestione al Comune di Savona che, nei prossimi dieci anni, dovrà organizzare show cooking ed eventi per promuovere e valorizzare il pescato ligure e la pesca professionale.

Oggi al Mercato civico lo chef Gregorio Meligrana con Francesco Impieri e i comandante del Baccicin Gianni Duce sono stati protagonisti di uno show cooking che ha avuto come base il pesce fresco pescato nelle nostre acque in una ricetta illustrata in diretta al pubblico e ripresa anche su uno schermo sistemato nella sala. Il piatto è poi stato servito con una vini del territorio proposti dal sommelier Gianni Boffredo.

Un connubio perfetto, quello del pescato e della produzione vinicola locale che ha conquistato i presenti, in una location che si adattava perfettamente all'evento. Lo show cooking è stato preceduto da una presentazione da parte del vice sindaco Elisa Di Padova e del Presidente del Flag Gac Savonese Paolo Ripamonti che ha spiegato il progetto e i suoi sviluppi.

“ Siamo soddisfatti di questo evento – ha detto Ripamonti – e abbiamo in programma un'altra cucina mobile che sarà a Noli, con uno show cooking sul molo. L'idea è promuover ela nostra attività di pesca, i nostri pescatori, il nostro pescato con l'intenzione di metterli insieme con altri prodotti del territorio. E' bello che lo show cooking sia in un posto come questo, il Mercato civico che è anche un luogo di aggregazione".

"La cucina mobile è un'idea per esportare il nostro pescato e le nostre eccellenze- ha concluso Ripamonti - anche al di fuori dei nostri confini provinciali. Nasco in un paese di 1.700 abitanti, Laigueglia, dove dove al mattino i pescatori arrivavano con il mercato fresco e i turisti andavano a comprarlo, Una cosa che mi è rimasta negli occhi è uno dei pescatori storici del paese che con la sua mano offriva il suo pesce ai clienti”. Tra le attività dell'evento anche laboratori per bambini dedicati al pesce, mentre la serata prevede la chiusura con il dj set per grandi e piccoli.