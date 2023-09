Rocchetta di Cengio: fervono i preparativi per la 19° edizione di "ZuccaInPiazza"

Appuntamento dal 14 al 15 ottobre nel “Borgo della Zucca” della frazione Rocchetta di Cengio per la festa organizzata dalla Condotta Slow Food Alta Valle Bormida e la Associazione Produttori e Trasformatori della zucca di Rocchetta , con il Patrocinio del Comune e pro Loco di Cengio, la Provincia di Savona e Regione Liguria

La “Festa” dedicata alla Zucca di Rocchetta taglia il traguardo della diciannovesima edizione e punta su un programma che focalizza ancora l’attenzione sui temi della difesa della biodiversità e della sostenibilità.

Un appuntamento molto atteso per festeggiare questa straordinaria cucurbita, l’unica ad essere dotata di una carta di Identità, che ne certifica la provenienza e le caratteristiche. Ma protagonisti della festa insieme alla Zucca di Rocchetta saranno anche i prodotti della Valle Bormida, ed in particolare i produttori del Mercato della Terra, e dell’Arca del Gusto, che animeranno un ricco e coloratissimo mercato di prodotti di eccellenza.

Sarà anche l’occasione per festeggiare il riconoscimento alla zucca di Rocchetta di eccellenza enogastronomica del Premio Piccolo Comune Amico conferito a Cengio, come esempio di tracciabilità e per la manifestazione ZuccaInPiazza che il prossimo 15 Ottobre festeggerà il 19 compleanno.

Per l’occasione Ospite e Madrina di ZuccaInPiazza sarà Mariela Nunez Suriel, Miss Liguria 2022, già protagonista della consegna al Comune di Cengio del prestigioso Premio in Roma lo scorso 17 luglio.

Anche in questa edizione saranno protagonisti molti ospiti/testimonial, a partire da Federico Lanteri Chef, Renata Cantamessa alias “Fata Zucchina” e Claudio Porchia, Presidente dei ”Ristoranti della Tavolozza” .

Ecco alcune anticipazioni del programma, che inizierà Sabato 14 nel primo pomeriggio con il rito del ritiro, pesatura, piombatura e registrazione con rilascio della “Carta di Identità” delle Zucche di Rocchetta dei soci produttori.

Ore 19,30 - presso il PalaZucca “A cena “Aspettando ZuccaInPiazza a tavola con Calvino”.

Italo Calvino ha dimostrato grande interesse per il senso del gusto nel suo racconto “Sotto il sole giaguaro” uscito per la prima volta con il titolo Sapore Sapere. Ma di riferimenti al cibo è ricca tutta la sua produzione letteraria. Con Claudio Porchia viaggeremo a tavola con le sue fiabe ed i suoi racconti, esplorando la magia della parola e quella del cibo.

Il menù sarà improntato sulla declinazione in cucina dei prodotti locali a partire dal Moco delle valli della Bormida da poco diventato presidio Slow Food, passando dall’Aglio orsino e il Gelso, oggetto di progetti di difesa della biodiversità e ovviamente la “zucca” dove il piatto forte sarà “il risotto alla zucca di Rocchetta“ quest’anno preparato con il riso “Acquerello” il primo Carnaroli invecchiato fino a 7 anni, l'unico reintegrato con la propria gemma, scelto dalle cucine più attente e dai migliori chef nel mondo per realizzare piatti unici e mantecato con burro Beppino Occelli. Prenotazioni entro mercoledì 11 ottobre Gianpietro cell. 347 5946213.

Domenica 15 ottobre - A partire dalle ore 9.00 - Esposizione e vendita prodotti enogastronomici di qualità in collaborazione con il “Mercato della Terra” di Cairo Montenotte e i Produttori di Buone Terre.

Ore 10,45 > Area eventi - PalaMoco

Gemellaggio dei Presidi Liguri: I fagioli di Pigna e il Moco delle valli della Bormida. Iniziativa per diffondere la biodiversità leguminosa coltivata, legati alle culture gastronomiche che ruotano intorno ai legumi legati ai territori, per coltivare relazioni e saperi. Testimonials Renata Cantamessa “Donna Pioniera Reg.Liguria 2023”.

A seguire

Cooking Show Aspettando Slow Beans – con Chef Federico Lanteri conduce Claudio Porchia

Alle 12.00 Pranzo nel PalaZucca, con menù alla carta con piatti tradizionali realizzati con la regina della festa, la Zucca di Rocchetta e il Moco delle valli della Bormida da poco diventato Presidio Slow Food. Prenotazioni al 3475946213 (disponibile codice QR per menu digitale

Alle 14,30 in Piazza 4 Novembre, esibizione Scuola di danza “Scarpette Rosse” di Cengio. A seguire musiche con il gruppo Lhi Destartavelà che proporranno la musica tradizionale occitana, per sostenere la biodiversità, il turismo gastronomico e l’inclusione: la trasversale bellezza di territori sostenibili.

Alle 15,30 “Piccole mani in Zucca” iniziativa didattica della Condotta Slow Food, rivolta ai bambini e i loro genitori con creazione e realizzazione di una ricetta con la zucca di Rocchetta e Il Moco delle valli della Bormida a cura della “Magica Torteria” ingegneri con la passione per la pasticceria e l'arte. *Evento gratuito con prenotazioni al 3471180930.

Dalle 17 Presentazione del libro “Cappuccetto Green” curato da Renata Cantamessa alias Fata Zucchina (Giornalista e Divulgatrice agroalimentare). Il libro, che vede il Moco e la Zucca di Rocchetta come protagonisti delle favole, si propone di raccogliere fondi a favore della ricerca sui tumori pediatrici.

Per tutto il pomeriggio si svolgerà la “Gran Castagnata con i maestri caldarrostai. Immancabile come vuole la tradizione la Farinata cotta in forno a legna con farina di Mochi macinata a pietra dal Molino Moretti, Panissa e altre delizie della cucina di strada.

Alle ore 18 la premiazione dei soci produttori della Zucca di Rocchetta e riconoscimenti vari. E dalle ore 19,30 sempre presso il PalaZucca la cena di chiusura della festa. Nella giornata di domenica sarà disponibile un Bus Navetta gratuito da Cengio capoluogo al Borgo della Zucca. Per info visitare il sito www.lazuccadirocchetta.it o chiamare 347 5946213.