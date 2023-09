Domani si ricomincia!

Cari Lettori, tutto è ormai pronto: i personaggi cartonati, i palloncini, la kids dental app… ma andiamo per ordine, così voi genitori saprete cosa aspettarvi:

Come vi ho già ricordato in precedenza, da domani, inizierà la Settimana della Prevenzione Dentale dei Bambini.

Sul sito www.ildentistadeibambini.it potete trovare il dentista pediatrico più vicino a voi (tra i moltissimi che hanno aderito all’iniziativa) presso cui prenotare la visita per i vostri bimbi, soprattutto per quelli che non ne hanno mai incontrato uno! E adesso rimuoviamo qualche dubbio:

- Chi può partecipare? Tutti i bambini tra i 18 mesi e i 12 anni

- Come prenotare? Compilando il modulo sul sito oppure contattando direttamente gli studi aderenti per riservare un appuntamento.

- Cosa avviene quando arriviamo in studio? Il bambino viene accolto per farlo familiarizzare in maniera giocosa con l’ambiente e le attrezzature di uno studio dentistico specificamente “vestito” per essere amichevole verso i piccoli pazienti, poi si procede con le fasi successive e cioè:

1) Check up, cioè controllo della salute dei dentini; insieme ai bimbi li guardiamo, li contiamo e vediamo come stanno

2) Kids cario test: inseriamo nell’applicazione informatica lo stato di salute dei dentini, le abitudini alimentari del bambino, il livello di igiene orale domiciliare ecc. e il computer ci consiglia quanti controlli sono indicati per mantenere sani i dentini di quel bambino

3) Il filmato dei dentini: con una speciale telecamera 3D riprendiamo la bocca del bambino per studiare come è fatta e come funziona, così da poter confrontare in futuro le modifiche che ci saranno con la crescita.

4) Le principali informazioni raccolte verranno caricate sulla Kids Dental App in una area riservata a disposizione esclusiva dei genitori, cui verrà consegnata la password.

5) Per tutti i bimbi che parteciperanno simpatiche sorprese in omaggio.

- Quanto costerà tutto questo? NULLA, la settimana della prevenzione è una iniziativa sociale de Il Dentista dei Bambini e gli studi aderenti non addebiteranno niente per le visite fatte durante questa settimana.

Lo scopo di questi incontri è di informare le famiglie sull’importanza di conservare la salute dei denti fin da quando si è bambini e far loro sapere che esiste una figura specifica, cioè il dentista pediatrico, che se ne può occupare al meglio.

Chi riterrà di affidare la salute orale del proprio bimbo a uno dei nostri studi potrà ovviamente richiedere di essere preso in cura, ma non è questo lo scopo dell’iniziativa.

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente.

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova