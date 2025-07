Una tromba marina sferza il litorale delle Fornaci: divelti alcuni ombrelloni dei Bagni San Cristoforo

"È stato una cosa velocissima e inaspettata, stavamo sistemando la spiaggia con tutto il personale e ci ha preso in pieno. Non c'era nessuna parvenza dell'avvicinarsi di una possibile tromba marina - racconta il gestore dei Bagni Daniele Ceruti - Le cabine e la struttura hanno retto, qualche ombrellone è stato divelto e danneggiato ma per fortuna i danni sono ridotti e non si è fatto male nessuno".

*Foto in allegato tratte dal video di Giambattista Mamberti