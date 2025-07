Magliolo, frana sulla SP 490 "del Colle del Melogno": strada chiusa in località Canova

Un improvviso e intenso peggioramento delle condizioni meteo ha causato nella mattinata di oggi un distacco franoso lungo la Strada Provinciale 490 "del Colle del Melogno", in località Canova, nel territorio comunale di Magliolo.

Il fenomeno, innescato da violenti temporali abbattutisi sull’entroterra savonese, ha provocato lo scivolamento di materiale roccioso da monte, che ha invadendo oltre metà della carreggiata. Il tratto interessato si è subito rivelato pericoloso per la circolazione stradale.

Per ragioni di sicurezza, le autorità competenti hanno disposto l’immediata chiusura al traffico del tratto colpito, al fine di evitare rischi per automobilisti e motociclisti.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale cantoniere, già operativi con mezzi e attrezzature per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei detriti, oltre che per monitorare ulteriori criticità nelle zone limitrofe.