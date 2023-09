I sindacati sull'incontro con Tpl in Provincia: "Avviare un confronto con la Regione per stabilire un contributo chilometrico adeguato"

E' stata una relazione dettagliata quella che il presidente di Tpl Vincenzo Franceri ha fatti nell'incontro in provincia con le segreterie e i delegati delle Rsu di Fit-Cisl, UILTrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna e di Filt Cgil. L'incontro si è concluso con una nota dei sidnacati che però non è stata firmata da Filt Cgil.

“Il presidente ha espresso consapevole consapevolezza delle numerose criticità che l'azienda dovrà affrontare – scrivono Fit-Cisl, UILTrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna - e ha riferimento anche alla necessità per l'azienda di completare la squadra di governo aziendale, attraverso un direttore generale, posizione a oggi vacante”.

Tra le Le problematiche restano la manutenzione dei mezzi, l'evasione tariffaria. “Per quanto riguarda gli enti proprietari – prosegue la nota - abbiamo ribadito alcune questioni di competenza, come: rispetto dei protocolli firmati con la Provincia e con Comune di Savona, risorse adeguate per gli investimenti sia per acquisto nuovi bus sia per le infrastrutture necessarie, risorse adeguate per l'esercizio, in coerenza con quanto previsto dal contratto di servizio, costituzione dell'Agenzia per la Mobilità provinciale, con tutte le opportunità legate, anche di natura fiscale, avviare un confronto con la Regione per stabilire un contributo chilometrico adeguato, rifinanziamento di mutuo come è stato fatto in passato dai Comuni soci, assolutamente necessario per gli investimenti".

"La riunione si è conclusa con l'impegno da parte della Provincia e del Comune di Savona di convocare appena possibile un tavolo di aggiornamento sui temi sopra citati”.

Erano presenti all'incontro oltre alle organizzazioni sindacali con la Rsu Aziendale di Tpl Linea, il Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, il Sindaco di Savona, Marco Russo e l'assessore Francesco Rossello, il Presidente di Tpl Linea Vincenzo Francieri, il capo del personale Emiliano Pennino, il dott Mattia Minuto dell'Unione Industriali e la partecipazione da remoto di alcuni consiglieri della Provincia.